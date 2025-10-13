Ірина Федишин заговорила про поповнення в родині й коли воно станеться: "Це була мрія"

Ірина Федишин з чоловіком / © instagram.com/irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно показувала маму, заінтригувала готовністю до створення багатодітної родини.

Як відомо, торік Ірина Федишин зняла музичний кліп, де постала разом з чоловіком Віталієм Човником і неочікувано засвітила в одній зі сцен округлий животик. Спочатку фани сприйняли це за радісну звістку про поповнення у родині. Та пізніше сама Федишин спростувала здогадки і пояснила це таким задумом режисера. Проте зараз артистка таки не відкидає ідею народити ще одного малюка, який стане третім для зіркового подружжя.

“Це була візуалізація, мрія, бажання. Таким був режисерський задум. Але все в житті можливо. Я не заперечую того. І якщо будуть ще діти, то я тільки за”, — заінтригувала виконавиця в коментарі ”Люкс ФМ”.

Ірина Федишин з чоловіком і дітьми / © instagram.com/irynafedyshyn

До слова, зараз 38-річна співачка виховує з чоловіком Віталієм двох синів. Ірина каже, що обидва вже залучені до її музичних благодійних турів і гастролюють з нею світом. Зокрема, старший син Юрій у свої 14 уже допомагає мамі налаштовувати техніку на її концертах та постійно підтримує технічно.

“Діти їдуть зі мною на гастролі й залучаються до процесів. Вони постійно біля мене. І це дуже круто. Моєму старшому синові 14 років, і якщо і є якийсь перехідний вік, то він не має часу бігати десь з хлопцями та десь гуляти у дворах. Бо він дуже круто розбирається в техніці і я піджартовую, що він — мій технічний директор. Він на концертах робить стільки роботи, що мій чоловік стільки не зробить. Хоча Віталік великий молодець, але Юрчик дуже сильно розбирається з тим, як підключити, коли щось не завантажується чи вибило”, — приголомшила Ірина.

