Ірина Федишин замилувала фото з 75-річним свекром і публічно звернулася до нього

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин потішила фанів сімейним контентом.

Так, 31 липня свекру зірки виповнилося 75 років. З нагоди свята Ірина звернулася до батька чоловіка Віталія Човника й засипала його вітаннями. Вона описала іменинника як дуже скромну та щиру люблячу людину й побажала всього найкращого, а насамперед — миру.

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На святкових фото Федишин показала щасливого свекра-ювіляра наодинці та разом з нею та її чоловіком. Родина попозувала в обіймах на тлі мальовничих зелених гір.

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Ірина Федишин з чоловіком і свекром / © instagram.com/irynafedyshyn

Свекор Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

«Сьогодні свій День народження святкує батько Віталіка. Тато, щиро вітаємо Вас з ювілеєм — 75! Ви надихаєте своєю добротою, притягуєте своєю скромністю, додаєте нам впевненості своєю підтримкою, порадами та заряджаєте своєю енергійністю! Міцного здоровʼя Вам, Божого благословення, спокою і миру в Україні. Щасливих і довгих років життя! Любимо вас», — зворушила підписом світлин зірка.

У коментарях долучилися до вітань і також адресували імениннику чимало приємних слів.

Вітання з Днем народження! Міцного здоров’я на многая літа, мирного неба!

Бажаю, щоб у Вашій великій і дружній родині завжди панували любов, взаєморозуміння, щастя та благополуччя

Мої вітання. Божого благословення і многая літа

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