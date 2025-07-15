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Ірина Федишин замилувала фото з чоловіком та синами і розкрила, як вони проводять час у Барселоні
Ірина Федишин наразі перебуває в благодійному турі. Тим не менш, в артистки є трішки вільного часу, який вона проводить із сім'єю.
Українська співачка Ірина Федишин замилувала рідкісними фото з чоловіком та дітьми і показала, як вони проводять час у Барселоні.
Артистка наразі перебуває за кордоном у літньому благодійному турі. Між виступами у виконавиці є вільний час, який вона проводить із сім'єю. Зокрема, нещодавно зірка відіграла концерт у Барселоні. Ірина Федишин мала змогу прогулятися містом із сім'єю. Вони влаштовували імпровізовані екскурсії, насолоджувалися місцевою архітектурою та, звичайно ж, робили знімки на пам'ять.
Сімейним контентом із чоловіком Віталієм Човником та синами Юрчиком і Олегом Ірина Федишин поділилася у своєму Instagram.
До речі, у благодійному турі артистці також склали компанію її батьки. Виконавиця поділилася знімками із ними також.
Користувачі просто засипали Ірину Федишин компліментами. Фани писали, що в артистки чудова родина. Самій же ж співачці бажали вдалого туру.
Приклад справжньої родини і команди! Гарного туру!
Чудова родина! Бажаю вам залишатися такими ж життєрадісними і світлими!
Нехай у житті буде побільше таких приємних родинних моментів! Успіхів вам!
Нагадаємо, нещодавно в родині Ірини Федишин було свято. Синові артистки виповнилося 10 років. Виконавиця показувала, як в Іспанії святкувала день народження Олега.