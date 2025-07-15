Ірина Федишин замилувала фото з чоловіком та синами і розкрила, як вони проводять час у Барселоні

Ірина Федишин із чоловіком / © instagram.com/irynafedyshyn

Реклама

Українська співачка Ірина Федишин замилувала рідкісними фото з чоловіком та дітьми і показала, як вони проводять час у Барселоні.

Артистка наразі перебуває за кордоном у літньому благодійному турі. Між виступами у виконавиці є вільний час, який вона проводить із сім'єю. Зокрема, нещодавно зірка відіграла концерт у Барселоні. Ірина Федишин мала змогу прогулятися містом із сім'єю. Вони влаштовували імпровізовані екскурсії, насолоджувалися місцевою архітектурою та, звичайно ж, робили знімки на пам'ять.

Ірина Федишин із чоловіком та синами / © instagram.com/irynafedyshyn

Сімейним контентом із чоловіком Віталієм Човником та синами Юрчиком і Олегом Ірина Федишин поділилася у своєму Instagram.

Реклама

До речі, у благодійному турі артистці також склали компанію її батьки. Виконавиця поділилася знімками із ними також.

Ірина Федишин із родиною / © instagram.com/irynafedyshyn

Користувачі просто засипали Ірину Федишин компліментами. Фани писали, що в артистки чудова родина. Самій же ж співачці бажали вдалого туру.

Приклад справжньої родини і команди! Гарного туру!

Чудова родина! Бажаю вам залишатися такими ж життєрадісними і світлими!

Нехай у житті буде побільше таких приємних родинних моментів! Успіхів вам!

Нагадаємо, нещодавно в родині Ірини Федишин було свято. Синові артистки виповнилося 10 років. Виконавиця показувала, як в Іспанії святкувала день народження Олега.