Ірина Федишин заплакала посеред поля і показала свій біль від втрати доньки: "Стараюся жити далі"

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин показала свій біль, який переживає після втрати доньки.

Виконавиця чесно зізнається, що листопад мав принести їй радість. Та, на жаль, жовтень перекреслив її життя на до та після. Виконавиця на восьмому місяці вагітності втратила доньку й сама ледь не померла. Зараз Ірина Федишин оговтується від горя, а допомагає їй в цьому музика. Так, співачка наважилась повернутися до творчості і представила пісню «Біль», в якій описала почуття, які зараз переживає.

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«Замість омріяного щастя моє серце вчиться жити з болем, для якого немає слів. І сьогодні я вперше наважуюся висловити його через музику… Я повертаюся до творчості. Вибачте, що цього разу така пісня… Вона народилася з мого болю, з почуттів, які неможливо передати словами. Я стараюся жити далі. Я лікую свій біль молитвами, любовʼю своїх рідних, вашою підтримкою і музикою», — зізнається артистка.

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Ірина Федишин сподівається, що пісня допоможе не лише їй, а й тим, хто теж зараз переживає втрату. Також виконавиця додала, що зараз відчуває неабияку підтримку. Водночас артистка розуміє, що й знайдуться ті, які їй дорікатимуть. Тож співачка одразу розставила всі крапки над «і». Знаменитість наголосила, що повертається до творчості не тому, що їй вже не болить, а тому, що вчиться жити далі.

«Я знаю, що знайдуться й ті, хто скаже: „Вона вже встала? Вже співає? Вже записує пісні, знімає кліпи? Невже так швидко повернулася до життя?“. І я хочу відповісти… Так. Я встаю. І я йду далі. Я повертаюся. Бо йти далі не означає, що мені вже не болить, не означає залишати позаду тих, кого любиш. Це означає нести цю любов у своєму серці й продовжувати жити», — наголосила артистка.

Нагадаємо, нещодавно чоловік Ірини Федишин розповів, як вони в студії записували пісню «Біль». Виконавиця плакала просто перед мікрофоном та пережила емоційний зрив.

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