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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
245
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Ірина Федишин зізналась, на які кошти живе під час війни: "Віддавала всі гроші, працювала безкоштовно"

Артистка активно волонтерить і практично весь заробіток віддає на потреби ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ірина Федишин

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин зізналась, на які кошти живе її сім'я під час повномасштабної війни в Україні.

Практично від перших днів російського вторгнення артистка активно волонтерить. З кожного свого концертного туру виконавиця передає мільйони на потреби ЗСУ. Співачка в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізнається, що так масштабно волонтерити їй дозволяє фінансова подушка. Ще до початку війни Ірина Федишин чимало працювала, тож змогла відкласти кошти, на які нині й живе її сім'я.

"До початку війни було дуже багато роботи, великі тури, концерти. Я напрацювала фінансову подушку, мені це дозволяє зараз, насправді, круто волонтерити. Буває так, що ти зробила концерт, зібрала кошти, аукціон і люди донатили, але часто стається так, що цей донат, коли це великі об'єми, може пізніше дійти. А ти розумієш, що хлопці довго очікувати не можуть. Якщо ти маєш можливість, просто свої кошти швиденько доставити, а потім ті з концерту доходять. Тобто це фінансова подушка, яку ми гарно зробили до початку війни", - поділилася артистка.

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин також зізналась, що понад два роки працювала безкоштовно та всі кошти передавала на потреби ЗСУ. Утім, війна триває далі, а в артистки є фінансові зобов'язання. Тож, нині вона має певний заробіток з продажу квитків на її концерти. Утім, ця сума незначна. Ірина Федишин зізнається, що під час війни особливо не витрачає кошти, а купує лише те, що їй необхідно.

"Скажу чесно, понад два роки я віддавала абсолютно всі гроші. Працювала повністю безкоштовно. Потім мені знайомі і друзі почали казати, що так не можна, бо війна вже понад два роки, і ти мусиш щось для себе залишати. Я про це не задумувалася, бо в мене були гроші. Я розуміла, що війна, мені не потрібні якісь маєтки чи супер ресторани, мені не потрібні супер райдери, я можу пожити в звичайних апартаментах. Для чого витрачати ці кошти, якщо можна їх віддати хлопцям. Ми так працювали. Але війна затягується. Ти розумієш, що у тебе є діти, і якусь частину коштів ти маєш залишати і для сім'ї, на прожиття, комуналку, записати пісню", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Валевська зізналась, скільки заробляє на місяць. Також артистка розповіла про свої бізнеси, які приносять їй дохід.

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Дата публікації
Кількість переглядів
245
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