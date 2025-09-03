Ірина Геращенко похрестила двомісячну донечку і показала щемливі фото з таїнства

Ірина Геращенко з донькою / © instagram.com/gerashchenkoi

Реклама

Українська легкоатлетка та олімпійська призерка Ірина Геращенко похрестила двомісячну донечку Діану.

У своєму Instagram спортсменка вже опублікувала щемливі фото з таїнства. Хрестини минули в Свято-Михайлівському Видубицькому чоловічому монастирі. Ірина Геращенко та її чоловік Сергій Спільняк обрали одну пару хресних батьків для Діани.

Спортсменка разом із коханим одягнула family look. Подружжя обрало біле вбрання, що було вишите в однаковому стилі. Тим часом донечці Ірина Геращенко одягнула світлу сукню.

Реклама

Ірина Геращенко з чоловіком та донькою / © instagram.com/gerashchenkoi

Після урочистої події в монастирі легкоатлетка разом із сім'єю вирушила на святкування. Цей особливий день разом із подружжям розділили найближчі та найрідніші. Заклад був прикрашений святковою фотозоною із написом "Хрещення Діани", повітряними кульками білого та золотистого кольорів, і, звичайно, був оригінальний тортик.

Ірина Геращенко з чоловіком та донькою / © instagram.com/gerashchenkoi

До слова, хрестини минули ще 16 серпня. Однак лише зараз Ірина Геращенко та її чоловік Сергій Спільняк наважилися про це розповісти та показати фото.

"Дякуємо всім, хто розділив із нами радість хрещення нашої Діани. Ваші теплі слова, увага, щирі емоції та присутність зробили цей день по-справжньому незабутнім та особливим. Окрема подяка нашим прекрасним хрещеним батькам за турботу та відчуття великої любові до Діани ще за довго до її народження" – поділилася спортсменка.

Ірина Геращенко з чоловіком, донькою та кумами / © instagram.com/gerashchenkoi

Нагадаємо, нещодавно танцівник Женя Кот похрестив однорічну доньку. Хореограф вже також поділився фото з таїнства.