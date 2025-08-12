ТСН у соціальних мережах

Ірина Геращенко вперше повністю показала свою двомісячну донечку

Ірина Геращенко вперше стала мамою 11 червня. Весь цей час спортсменка ретельно приховувала первістка.

Ірина Геращенко з чоловіком та донькою

Ірина Геращенко з чоловіком та донькою / © instagram.com/gerashchenkoi

Українська легкоатлетка та олімпійська призерка Ірина Геращенко вперше повністю показала свою донечку.

Спортсменка та її чоловік Сергій Спільняк стали батьками 11 червня. У подружжя народилася донечка. Весь цей час закохані не квапилися показувати дитину. Однак, коли дівчинці виповнилося два місяці, Геращенко та Спільняк зробили виняток.

Ірина Геращенко з чоловіком та донькою / © instagram.com/gerashchenkoi

Ірина Геращенко з чоловіком та донькою / © instagram.com/gerashchenkoi

Зокрема, сімейство влаштувало літній фотосет. Ірина Геращенко разом із чоловіком та дитиною попозувала на тлі неймовірного степового краєвиду. На знімках спортсменка не стала приховувати донечку, а вперше повністю її показала, зокрема, й обличчя теж.

"Два місяці", - коротко підписала сімейні кадри спортсменка.

Ірина Геращенко з донькою / © instagram.com/gerashchenkoi

Ірина Геращенко з донькою / © instagram.com/gerashchenkoi

А от імені первістка Ірина Геращенко поки що не розкриває. Щоправда, раніше вона зізнавалась, між якими варіантами вони з чоловіком обирали. Подружжя хотіло назвати донечку або Мірою, або Діаною. Якщо плани закоханих не змінилися, то саме якесь із цих імен і дали дівчинці.

Ірина Геращенко з чоловіком та донькою / © instagram.com/gerashchenkoi

Ірина Геращенко з чоловіком та донькою / © instagram.com/gerashchenkoi

