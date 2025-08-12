- Дата публікації
Ірина Геращенко вперше повністю показала свою двомісячну донечку
Ірина Геращенко вперше стала мамою 11 червня. Весь цей час спортсменка ретельно приховувала первістка.
Українська легкоатлетка та олімпійська призерка Ірина Геращенко вперше повністю показала свою донечку.
Спортсменка та її чоловік Сергій Спільняк стали батьками 11 червня. У подружжя народилася донечка. Весь цей час закохані не квапилися показувати дитину. Однак, коли дівчинці виповнилося два місяці, Геращенко та Спільняк зробили виняток.
Зокрема, сімейство влаштувало літній фотосет. Ірина Геращенко разом із чоловіком та дитиною попозувала на тлі неймовірного степового краєвиду. На знімках спортсменка не стала приховувати донечку, а вперше повністю її показала, зокрема, й обличчя теж.
"Два місяці", - коротко підписала сімейні кадри спортсменка.
А от імені первістка Ірина Геращенко поки що не розкриває. Щоправда, раніше вона зізнавалась, між якими варіантами вони з чоловіком обирали. Подружжя хотіло назвати донечку або Мірою, або Діаною. Якщо плани закоханих не змінилися, то саме якесь із цих імен і дали дівчинці.
