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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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2 хв

Ірина Горова чесно зізналася, як на її сина від Потапа вплинула публічність: "Починаються проблеми"

Статус бізнесвумен відобразився на світогляді її дітей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ірина Горова з сином Андрієм

Ірина Горова з сином Андрієм / © instagram.com/gorovaya_irina

Продюсерка та бізнесвумен Ірина Горова поділилася, як її діти — донька Наталія та син Андрій — долали виклики через публічність своїх батьків.

Зіркова мама зазначила, що популярність у родині не завжди була перевагою для дітей, які прагнуть самостійності. Горова у розмові з "Люкс ФМ" зізналася, що її синові та доньці було складно адаптуватися до того, що суспільство часто сприймало їх через призму зіркових батьків — не за особисті досягнення, а через прізвище.

"Це дуже заважає дітям. На початку вони не розуміють, наскільки насправді важко заробляються гроші, їм здається, що весь світ обертається навколо популярних людей. Далі вони стикаються з тим, що їх поважають не як особистостей, а тому, що в них відомі батьки. Тут навішуються всі ці ярлики "син того-то", "донька того-то" — і починаються проблеми. Хоча, можливо, для когось це й ок", — зазначила Ірина.

Ірина Горова з сином та донькою / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з сином та донькою / © instagram.com/gorovaya_irina

Саме через це діти вирішили почати свій шлях окремо. Так, Наталія, яка колись працювала в компанії мами, згодом звільнилася й тепер будує кар’єру в іншій компанії. Схожий шлях обрав і Андрій. У дитинстві він часто з’являвся у публічному просторі разом із батьком Потапом, але потім поступово відійшов від того.

"Наташа колись працювала в нашій компанії, а потім попросилася "на волю", почала власний шлях, тому що їй було дуже важливо бути "Горовою Наталею", а не "донькою Горової". І в неї все вийшло. Андрій — так само: на початку з татом і передачі проводив, і блоги знімав, і до зірок приходив. А в якийсь момент сказав: все, я більше не хочу бути сином Потапа чи Горової, я хочу бути окремою самостійною людиною, і щоб мене поважали тому, що я саме такий. Найкраще це проявилося, коли на початку повномасштабного вторгнення він жив в Європі, де ніхто там не знав, чий він син. І я дуже поважаю їх за це", — додала продюсерка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія оголосила про повернення двох доньок до України з Великої Британії та шокувала причиною.

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