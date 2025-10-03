Ірина Горова чесно зізналася, кого вважає конкурентами Наді Дорофєєвої

Ірина Горова та Надя Дорофєєва

Музична продюсерка Ірина Горова, яка співпрацює з Надею Дорофєєвою, поділилася думками про конкуренцію на українській попсцені.

Ірина зізналася, що не вважає колег прямими суперниками своєї підопічної. Проте вона наголосила, що все-таки є декілька людей, до яких вони придивляються.

"Я не вважаю конкурентами, бо ми в попмузиці абсолютно всі тоді конкуренти. Але є ті, за якими спостерігаємо", — сказала Горова в проєкті "Критиканти".

Серед артистів, творчість яких вона уважно відстежує, — Jerry Heil, MONATIK і Klavdia Petrivna. Остання, за словами продюсерки, вразила своїм стрімким успіхом.

"Я спостерігала, звісно, за Klavdia Petrivna, тому що вона прям вибухнула, а ти такий: "В сенсі, та що ж таке?" З одного боку ти радієш, а з іншого…" — зауважила продюсерка.

MONATIK, Jerry Heil, Klavdia Petrivna

Знаменитість пояснила, що аналізує чужі кейси не як конкуренцію, а як приклади успішних рішень. Горова уважно вивчає деталі творчості артистів, які її зацікавили

"Наприклад, MONATIK розбираю кожен раз. Просто дивлюся, що він та як зробив. В нього така прорахована історія, як на мене" — відверто розповіла Ірина.

Нагадаємо, у 2023 році Ірина Горова заснувала власний лейбл Pomitni, першою артисткою якого стала DOROFEEVA. Вони працюють на партнерських засадах — Надя відповідає за творчість і стиль, а Ірина — за фінанси та стратегію.

Нагадаємо, нещодавно в редакція ТСН.ua розповіла, де здобувають освіту в Європі діти українських зірок. Ірина Горова вперше показала, де саме навчається її 17-річний син від ексчоловіка Потапа — Андрій.