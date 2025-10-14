Ірина Горова назвала ім'я української артистки, в якій не бачить розвитку: зірка відповіла

Ірина Горова, MamaRika

Українська співачка MamaRika відреагувала на заяву відомої продюсерки Ірини Горової, яка нещодавно розкритикувала її творчість.

Так, в одному з подкастів Ірина зауважила, що артистці нібито не вистачає «розвитку» й для неї вона — «плато, яке не вгору і не вниз». Своєю чергою MamaRika в «Тур зірками» відверто поділилася своїми думками щодо цього. Співачка підкреслила, що сприймає такі висловлювання Горової як особисту думку, хоча абсолютно з нею не погоджується.

«Це думка Іри — будь ласка, я поважаю її, але не розділяю. Якщо перше місце в трендах і чартах не говорить про мій ріст, тоді, напевно, я чогось не розумію в цьому житті», — відповіла співачка.

Артистка нагадала, що її спільна пісня з Альоною Омаргалієвою «Не ходи» стала справжнім хітом і кілька тижнів поспіль трималася у топах українських музичних платформ. На її думку, це — найкращий доказ того, що вона рухається у правильному напрямку та професійно розвивається.

MamaRika з Альоною Омаргалієвою

«Мені здається, це приклад того, коли жінка не підтримує іншу жінку. А нам навпаки потрібно об’єднуватися, допомагати одна одній і радіти чужим перемогам. Кожен має право на свою думку. Але мені хочеться, щоб ми більше підтримували одне одного, бо будь-яка праця заслуговує на повагу. Це особиста позиція», — додала MamaRika, натякнувши, що в українському шоубізнесі іноді бракує щирої солідарності.

Попри суперечку, співачка наголосила, що для неї головне — любов і відгуки слухачів, а не оцінки з боку колег чи критиків: «За мене все говорить моя музика і повні зали під час турів. Для мене не настільки важлива ця умовна динаміка „росту або не росту“, як щасливі обличчя людей на концертах. Це головний показник, який мене веде і мотивує. Хоча, звісно, перші місця в чартах — це теж приємно».

