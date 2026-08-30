Ірина Горова показала фото з дітьми та не стримала емоцій через їхнє дорослішання: "Дається нелегко"

Ірина Горова / © instagram.com/gorovaya_irina

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Продюсерка Ірина Горова відверто розповіла про сепарацію дітей, їхнє дорослішання та показала сімейні фото із 17-річним сином Андрієм і 28-річною донькою Наталею.

48-річна зірка поділилася особистими переживаннями. Вона зізналася, що останнім часом її життя помітно змінилося. Діти вже не проводять із нею стільки часу, як раніше. У побуті стало менше звичних розмов і спільних планів. Водночас продюсерка розуміє, що саме до цього вона свого часу й прагнула. Проте емоційно прийняти новий етап виявилося непросто.

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«Я, як мама, останнім часом проживаю новий для себе етап. Коли діти, які ще вчора були великою частиною мого життя, були завжди поруч, поступово почали жити власним життям. І раптом стало менше щоденних „ти де?“, „коли будеш?“, „ти поїв?“, спільних планів на вихідні, якихось дуже звичних речей, із яких роками складався мій день», — написала вона.

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Ірина Горова з дітьми / © instagram.com/gorovaya_irina

Особливо відчутною для Горової стала зміна у стосунках із сином. Андрій нині навчається за кордоном, тому додому приїздить уже не так, як раніше. Донька Наталя також давно вибудовує власне сімейне життя — вона заміжня. Ірина зізналася, що до нового статусу дітей поступово звикає, однак назвати цей процес легким не може.

«Моя донька заміжня — з цим я вже зжилася. Син — за кордоном на навчанні й приїжджає тепер „в гості“. Звісно, я ними дуже пишаюся, дуже їх люблю, і саме цього для них й хотіла. Але вдавати, що прийняття їхнього дорослішання та самостійності дається мені легко, не стану», — додала Горова.

Ірина Горова з дітьми / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з дітьми / © instagram.com/gorovaya_irina

Після того як діти стали більш самостійними, продюсерка вирішила не залишатися у відчутті порожнечі, а спрямувати вільний час на себе. Вона почала шукати нові заняття, ідеї та сенси у роботі, подорожах і навчанні.

«Що мені допомагає? Мені відгукується думка, що сепарація дітей — це можливість повернутися до себе, щось у собі розвинути. Тому я почала шукати нові сенси — у роботі, подорожах, навчанні, нових проєктах, у собі… Наповнюю цей простір, що звільнився. І виявляється, це теж дуже цікава частина дорослішання — тільки вже мого», — підсумувала вона.

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Ірина Горова з дітьми / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з дітьми / © instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, нещодавно донька Ірини Горової повернулась жити до України і розсекретила їхній із чоловіком сімейний бізнес.

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