Ірина Горова ніжно привітала доньку з днем народження і здивувала, як вона змінилася з роками

Продюсерка адресувала дівчині теплі слова прихильності й подяки.

Ірина Горова з донькою

Ірина Горова з донькою

Продюсерка Ірина Горова щемливо привітала доньку Наталію з днем народження та показала її ранні світлини.

У своєму Instagram зірка опублікувала допис, у якому продемонструвала, який вигляд мала дівчина впродовж років. Ірина зробила підбірку з фото, на яких вони з донькою грайливо відпочивають і бавляться під час відпусток.

Ірина Горова з донькою / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з донькою / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з донькою / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з донькою / © instagram.com/gorovaya_irina

Горова також адресувала 28-річній донечці зворушливі слова. Знаменитість наголосила на тому, що дуже щаслива, що у доньки так складається життя, і те, що сама Наталія ним задоволена. Продюсерка зазначила, що донька є для неї гарним прикладом і надихає з кожним днем усе більше.

“Люба, вітаю тебе з днем народження! Я безмежно щаслива, що ти завжди поруч — така відкрита, ніжна, сонячна, добра й неймовірно цікава. Дуже тішуся, що у тебе є родина та коханий чоловік… Ти розвиваєшся, надихаєш і завжди підтримуєш. Ти неймовірна людина в моєму житті. Я завжди з тобою і дуже тебе люблю”, — підписала вітальний допис Ірина.

Донька Ірини Горової / © instagram.com/gorovaya_irina

Донька Ірини Горової / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з донькою / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з донькою / © instagram.com/gorovaya_irina

Фани в коментарях не стрималися від емоцій і почали засипати артистку та її донечку компліментами. Прихильники також вітали дівчину з важливим святом:

  • З іменинницею! Неймовірно чарівна… Хай усе в її житті буде надзвичайно прекрасним.

  • Вітаю!

  • Многая літа! Вітаємо іменинницю…

Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова привітала сина від Потапа з 17-річчям. Вона поділилася зворушливим колажем і показала, яким красенем виріс Андрій.

