- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 408
- Час на прочитання
- 1 хв
Ірина Горова показала 17-річного сина-красеня від Потапа, який приїхав з-за кордону до України
Продюсерка в родинному колі провела новорічні свята.
Українська продюсерка Ірина Горова показала рідкісні фото з 17-річним сином від колишнього чоловіка, репера Потапа.
Андрій наразі здобуває освіту за кордоном. Проте на новорічні свята юнак повернувся до України, аби провести ці дні в родинному колі. Ірина Горова встигла наробити купу світлин із сином, якими вже поділилась в Instagram.
На кадрах можна помітити, що Андрій вже став неабияк дорослим. Зокрема, юнак за зростом вищий за свою маму. Окрім того, син Ірини Горової та Потапа помітно помужнів. А тим часом підписники зазначаються, що Андрій росте справжнім красенем.
До слова, син Ірини Горової та Потапа нині навчається у Великій Британії. Юнак здобуває освіту в ACS International School Cobham. До речі, Андрій отримав стипендію і є гравцем баскетбольної команди школи.
Нагадаємо, раніше актор-військовий Володимир Ращук вперше повністю показав свого сина від акторки Вікторії Білан. Малюку 6 січня виповнилось три місяці.