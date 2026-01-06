ТСН у соціальних мережах

Ірина Горова показала 17-річного сина-красеня від Потапа, який приїхав з-за кордону до України

Продюсерка в родинному колі провела новорічні свята.

Ірина Горова

Ірина Горова / © instagram.com/gorovaya_irina

Українська продюсерка Ірина Горова показала рідкісні фото з 17-річним сином від колишнього чоловіка, репера Потапа.

Андрій наразі здобуває освіту за кордоном. Проте на новорічні свята юнак повернувся до України, аби провести ці дні в родинному колі. Ірина Горова встигла наробити купу світлин із сином, якими вже поділилась в Instagram.

Ірина Горова з сином від Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з сином від Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

На кадрах можна помітити, що Андрій вже став неабияк дорослим. Зокрема, юнак за зростом вищий за свою маму. Окрім того, син Ірини Горової та Потапа помітно помужнів. А тим часом підписники зазначаються, що Андрій росте справжнім красенем.

Ірина Горова з сином від Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з сином від Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

До слова, син Ірини Горової та Потапа нині навчається у Великій Британії. Юнак здобуває освіту в ACS International School Cobham. До речі, Андрій отримав стипендію і є гравцем баскетбольної команди школи.

Ірина Горова з сином від Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з сином від Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, раніше актор-військовий Володимир Ращук вперше повністю показав свого сина від акторки Вікторії Білан. Малюку 6 січня виповнилось три місяці.

