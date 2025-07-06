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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
942
Час на прочитання
2 хв

Ірина Горова показала одразу двох дітей та зізналася, які з ними стосунки насправді

Знаменитість поділилася своїми правилами виховання дітей і дала пораду.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ірина Горова з сином та донькою

Ірина Горова з сином та донькою / © instagram.com/gorovaya_irina

Продюсерка та бізнесвумен Ірина Горова відверто розповіла про стосунки з дітьми – 27-річною Наталею та 16-річним Андрієм.

Так, зірка зізналася, що перш за все вона вибудовує з Наталею та Андрієм дружні стосунки. І у цьому їй сприяють декілька принципів, якими вона поділилася у фотоблогу. Продюсерка розповіла, що завжди вкладала у своїх дітей найважливіше: "В Андрія я вклала повагу до жінок, а в Наталку — справжність у всьому й працездатність".

Ірина наголосила, що вірить у силу психології та підтримку не лише в складні моменти, а й заздалегідь. Також серед важливих правил — дозволити дітям жити своїм життям і шукати себе.

"Не бігти, коли "все погано", а превентивно, аби підліток міг мати коло себе когось неупередженого, кому можна довіритися. Вони хочуть йти своїм самостійним шляхом, без тіні чужих імен, і я їх тільки підтримую", — пояснила Горова.

Ірина Горова з донькою / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з донькою / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з сином / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з сином / © instagram.com/gorovaya_irina

Зберігати теплий зв’язок з дітьми, за словами зірки, допомагають прості ритуали та головне правило: "Спільні відпустки, сніданки на вихідних, шахи, фільми — це наші маленькі ритуали, які тримають нас разом. Будуйте дружні стосунки з дітьми, не ламайте їх, а намагайтеся чути, розуміти та іноді підлаштовуватися під них".

Ірина Горова з сином / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з сином / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з дітьми / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з дітьми / © instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова зізналася, як на її сина від Потапа вплинула публічність.

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Дата публікації
Кількість переглядів
942
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