Ірина Горова показала сина-красеня від Потапа і ніжно привітала його з 18-річчям

Ірина Горова з сином від Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

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Українська продюсерка Ірина Горова та її колишній чоловік, репер Потап, святкують день народження спільного сина.

Ба більше, цьогоріч ще й особлива дата. Андрієві виповнюється 18 років, і він офіційно стає повнолітнім. Тож, з нагоди свята Ірина Горова присвятила синові допис в Instagram. Продюсерка опублікувала низку їхніх спільних фото, на яких можна помітити, як Андрій із роками дорослішав та змінювався.

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Звичайно ж, Ірина Горова адресувала синові теплі та приємні слова. Знаменитість чесно зізналась, що досі не може усвідомити, настільки Андрій вже подорослішав. Тим не менш, вона неабияк пишається тим, який він виріс — добрим, людяним, чесним сміливим та люблячим.

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Син Ірини Горової та Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

«Ти вже такий дорослий, самостійний, впевнений… Боже, я досі не можу повірити — 18! Я так сильно тебе люблю і безмежно тобою пишаюся. Хочу побажати тобі залишатися добрим, людяним, чесним, сміливим, люблячим. Вірити в себе, не боятися бути собою і завжди мати сміливість обирати свій шлях», — зазначила продюсерка.

Ірина Горова з сином від Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова поділилась, що всі ці роки спостерігала за сином, тож бачить, як він змінюється та формується. Найбільше знаменитості приємно те, що все те, що вона в нього вкладала, у ньому й проявляється. Разом із тим Ірина Горова хоче й подякувати синові за поради, турботу та підтримку. Наостанок продюсерка запевнила, що буде завжди поруч та підставить своє надійне плече.

Ірина Горова з сином від Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

«Я бачу, як ти змінюєшся і дорослішаєш. Як формується твій характер, як світле в тобі перемагає все сіре. Як усе, що ми вкладали в тебе роками, розквітає і дає тобі крила. І я хочу подякувати тобі. За твою підтримку, поради й турботу. За те, що ти вмієш знаходити важливі слова у дуже складні моменти. За те, що вмієш об’єднувати людей. І за те, яким ти є. Люблю — безумовно. Вірю — безмежно. І поряд — завжди», — звернулась до сина продюсерка.

Ірина Горова з сином від Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Сильвестр Сталлоне святкував день народження доньки. Артист вітав Софію з 30-річчям та показував їхні рідкісні спільні фото.

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