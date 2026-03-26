Ірина Горова показалась із сином-красенем від Потапа і приголомшила його дорослим виглядом
17-річний Андрій здобуває освіту за кордоном. Продюсерка поділилась, що їм нарешті випала нагода зустрітися.
Українська продюсерка Ірина Горова показалась з сином-красенем від колишнього чоловіка, репера Потапа, і приголомшила його дорослим виглядом.
17-річний Андрій наразі здобуває освіту за кордоном. Син Горової та Потапа навчається у Великій Британії. Із зірковою мамою Андрієві рідко випадає нагода зустрітися. Проте нещодавно Ірина Горова їздила за кордон і не упустила моменту, щоб провести час із сином.
У своєму Instagram продюсерка вже й поділилась фото з їхньої прогулянки. На знімку Ірина Горова та Андрій позують на тротуарі. Поки продюсерка робить селфі, її син загадково вдивляється вдалечінь.
"Зловила", - коротко підписала фото з сином Ірина Горова.
А от підписники продюсерки виявилися більш багатослівними. Користувачі були неабияк здивовані, що Андрій вже такий дорослий. Без уваги не лишився й зріст юнака. Річ у тім, що він набагато вищий за свою зіркову маму. Тим не менш, користувачі виявились також й щедрими на компліменти, що просто засипали продюсерку та її сина приємними словами.
Нагадаємо, в Ірини Горової також є донька, якій вже 28 років. Нещодавно продюсерка заговорила про поповнення в родині Наталії та чесно зізналась, чи готова вже до онуків.