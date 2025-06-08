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Ірина Горова показалася з 16-річним сином-красенем від Потапа і приголомшила, як він виріс
Андрій вже на дві голови вищий за свою зіркову маму.
Українська продюсерка Ірина Горова показалася з сином-красенем від колишнього чоловіка, продюсера та репера Потапа.
Сімейними світлинами знаменитість поділилася у своєму Instagram. На фото Ірина Горова та 16-річний Андрій позували на залізничному вокзалі в Києві. Продюсерка була одягнена в джинси та білу майку, а її син обрав сірі спортивні штани та чорний светр.
Ірина Горова не була багатослівною. Продюсерка лиш коротко підписала фото: "Ma boy".
Тим часом прихильники просто засипали компліментами продюсерку та її сина. Особливо фани були приголомшені, як Андрій виріс. І це дійсно так. Складно не помітити, що хлопець вже як мінімум на дві голови вищий за зіркову маму.
Як же ж він виріс. Ви чудові!
Вау, як виріс! Гарні!
Вже дорослий! Красень!
Нагадаємо, раніше Ірина Горова розповідала, де вчиться її син. Також продюсерка зізналась, що, виявляється, Андрій має певні проблеми у навчанні.