Ірина Горова поїхала в гості до доньки та зятя і показала, як із ними проводить час у Польщі

Ірина Горова / © instagram.com/gorovaya_irina

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Українська продюсерка Ірина Горова показалась у гостях у доньки Наталії та зятя.

Знаменитість зізналась, що вирішила собі дати трішки часу, аби перепочити. А найбільше їй це вдається, коли вона перебуває подалі від дому поруч із рідними. Тож, продюсерка поїхала до доньки та зятя, які мешкають у Польщі.

Ірина Горова ділиться, що саме в компанії рідних нарешті може зупинитися, побачити красу довкола, насолодитися смачною їжею, отримати задоволення від занять зі спортом та просто приділити увагу близьким.

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Ірина Горова з донькою / © instagram.com/gorovaya_irina

«Іноді треба зупинитись, щоб побачити красу, відчути дотик коханої людини, почути дітей, насолодитись смачною їжею, кайфонути від спорту, знайти себе і перезапуститись. В мене це виходить виключно в поїздках і далеко від дому і роботи, особливо у Наташі в гостях. Так рада, коли є час побути з тобою», — говорить знаменитість.

Ірина Горова також поділилась, як вони проводять час разом. Звичайно, не минає без прогулянок, безліч фото на пам’ять та відвідувань різноманітних закладів.

Донька та зять Ірини Горової / © instagram.com/gorovaya_irina

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