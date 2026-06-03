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Ірина Горова поїхала в гості до доньки та зятя і показала, як із ними проводить час у Польщі
Знаменитість зізнається, що поруч із рідними їй нарешті вдається перепочити.
Українська продюсерка Ірина Горова показалась у гостях у доньки Наталії та зятя.
Знаменитість зізналась, що вирішила собі дати трішки часу, аби перепочити. А найбільше їй це вдається, коли вона перебуває подалі від дому поруч із рідними. Тож, продюсерка поїхала до доньки та зятя, які мешкають у Польщі.
Ірина Горова ділиться, що саме в компанії рідних нарешті може зупинитися, побачити красу довкола, насолодитися смачною їжею, отримати задоволення від занять зі спортом та просто приділити увагу близьким.
«Іноді треба зупинитись, щоб побачити красу, відчути дотик коханої людини, почути дітей, насолодитись смачною їжею, кайфонути від спорту, знайти себе і перезапуститись. В мене це виходить виключно в поїздках і далеко від дому і роботи, особливо у Наташі в гостях. Так рада, коли є час побути з тобою», — говорить знаменитість.
Ірина Горова також поділилась, як вони проводять час разом. Звичайно, не минає без прогулянок, безліч фото на пам’ять та відвідувань різноманітних закладів.
Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська зізналась, чи бачиться з донькою Антоніною Паперною та онуками. Артистка прокоментувала болісну для її родини тему.