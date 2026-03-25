Ірина Горова розкрила, як з Потапом виховує 17-річного сина та як він допомагає фінансово

Ірина Горова, Потап та їхній син

Українська продюсерка Ірина Горова розкрила, як разом із репером Потапом виховує 17-річного сина Андрія.

Пара розлучилась ще 2014 року. Проте Ірина Горова на проєкті "Наодинці з Гламуром" зізнається, що вони продовжують спілкуватися і роблять це доволі часто. Зокрема, колишнє подружжя пов'язує спільний син.

Ірина Горова говорить, що вони з Потапом разом виховують Андрія. За словами продюсерки, репер неабияк позитивно впливає на сина. Звичайно ж, він допомагає й фінансово – оплачує закордонну школу Андрія.

Потап, Ірина Горова та їхній син / © instagram.com/realpotap

"У зв'язку з тим, що у нас спільна дитина, звичайно, ми часто спілкуємося. Він для мене назавжди залишиться батьком мого сина. Він допомагає, оплачує школу. Він прям дуже сильно позитивно впливає на сина. Я про нього жодного разу не скажу нічого поганого, бо він - батько", - говорить знаменитість Анні Севастьяновій.

Нагадаємо, в Ірини Горової також є донька, яка з'явилась на світ під час її шлюбу з репером UGO. Нещодавно продюсерка замилувала фото з Наталією і показала, як проводила з нею час в Польщі.