ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
1 хв

Ірина Горова у день 17-річчя сина від Потапа замилувала, яким красенем він виріс

Продюсерка зробила колаж з милих фото з юнаком.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ірина Горова з сином

Ірина Горова з сином / © instagram.com/gorovaya_irina

Українська продюсерка Ірина Горова публічно привітала сина Андрія з днем народження.

Так, 6 вересня, син продюсерки та її колишнього чоловіка Потапа святкує 17-річчя. Зіркова мама привітала Андрія теплими словами любові та щастя. Водночас у фотоблогу Ірина опублікувала колаж, який зробила зі спільних фото з іменинником. На нещодавніх кадрах помітно, як родина проводить час разом і насолоджується моментами.

"Андрію, любий, вітаю тебе! Щаслива бути твоєю мамусею вже 17 років", — привітала продюсерка.

Ірина Горова з сином і донькою / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з сином і донькою / © instagram.com/gorovaya_irina

Син Потапа й Ірини Горової / © instagram.com/gorovaya_irina

Син Потапа й Ірини Горової / © instagram.com/gorovaya_irina

До слова, зараз Андрій Потапенко перебуває за кордоном. Він розпочав навчання в одній з елітних шкіл Великої Британії, яку йому обрали зіркові батьки. Проте своїми спортивними досягненнями 17-річний юнак скоротив оплату за освіту. Ба більше, у сторіз Ірина Горова заявила, що Андрій отримує стипендію й разом з баскетбольною командою у подальшому гратиме за школу.

"Батьки обрали школу, дитина заробила своїми баскетбольними здобутками собі на стипендію і буде грати за команду школи. Спорт справді відкриває двері — навіть до іноземних навчальних закладів", — додала Ірина.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова показала місце навчання Андрія та поділилася першими враженнями.

Дата публікації
Кількість переглядів
40
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie