- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 1 хв
Ірина Горова у день 17-річчя сина від Потапа замилувала, яким красенем він виріс
Продюсерка зробила колаж з милих фото з юнаком.
Українська продюсерка Ірина Горова публічно привітала сина Андрія з днем народження.
Так, 6 вересня, син продюсерки та її колишнього чоловіка Потапа святкує 17-річчя. Зіркова мама привітала Андрія теплими словами любові та щастя. Водночас у фотоблогу Ірина опублікувала колаж, який зробила зі спільних фото з іменинником. На нещодавніх кадрах помітно, як родина проводить час разом і насолоджується моментами.
"Андрію, любий, вітаю тебе! Щаслива бути твоєю мамусею вже 17 років", — привітала продюсерка.
До слова, зараз Андрій Потапенко перебуває за кордоном. Він розпочав навчання в одній з елітних шкіл Великої Британії, яку йому обрали зіркові батьки. Проте своїми спортивними досягненнями 17-річний юнак скоротив оплату за освіту. Ба більше, у сторіз Ірина Горова заявила, що Андрій отримує стипендію й разом з баскетбольною командою у подальшому гратиме за школу.
"Батьки обрали школу, дитина заробила своїми баскетбольними здобутками собі на стипендію і буде грати за команду школи. Спорт справді відкриває двері — навіть до іноземних навчальних закладів", — додала Ірина.
Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова показала місце навчання Андрія та поділилася першими враженнями.