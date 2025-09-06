Ірина Горова у день 17-річчя сина від Потапа замилувала, яким красенем він виріс

Ірина Горова з сином / © instagram.com/gorovaya_irina

Українська продюсерка Ірина Горова публічно привітала сина Андрія з днем народження.

Так, 6 вересня, син продюсерки та її колишнього чоловіка Потапа святкує 17-річчя. Зіркова мама привітала Андрія теплими словами любові та щастя. Водночас у фотоблогу Ірина опублікувала колаж, який зробила зі спільних фото з іменинником. На нещодавніх кадрах помітно, як родина проводить час разом і насолоджується моментами.

"Андрію, любий, вітаю тебе! Щаслива бути твоєю мамусею вже 17 років", — привітала продюсерка.

До слова, зараз Андрій Потапенко перебуває за кордоном. Він розпочав навчання в одній з елітних шкіл Великої Британії, яку йому обрали зіркові батьки. Проте своїми спортивними досягненнями 17-річний юнак скоротив оплату за освіту. Ба більше, у сторіз Ірина Горова заявила, що Андрій отримує стипендію й разом з баскетбольною командою у подальшому гратиме за школу.

"Батьки обрали школу, дитина заробила своїми баскетбольними здобутками собі на стипендію і буде грати за команду школи. Спорт справді відкриває двері — навіть до іноземних навчальних закладів", — додала Ірина.

