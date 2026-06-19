Ірина Горова

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Українська продюсерка Ірина Горова вперше показала свого бойфренда.

Знаменитість ретельно приховує подробиці особистого життя. Як сама неодноразово зізнавалась Ірина Горова, вона не любить говорити на любовні теми. Проте продюсерка не приховує, що вже тривалий час не самотня та щаслива в стосунках. Однак обранця свого вона так і не показувала, до цього моменту.

В Instagram-stories продюсерка опублікувала промовисте фото. На знімку Ірина Горова тримала за руку загадкового чоловіка. Кадр був зроблений на якомусь важливому заході. Судячи з прикрашених стільців та розсипаних пелюстків троянд довкола, можна припустити, що парочка побувала на весіллі близьких.

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Ірина Горова з загадковим чоловіком / © instagram.com/gorovaya_irina

Звичайно ж, обличчя обранця Ірина Горова не показала. Тим не менш, раніше вона й подібні світлини з коханим не публікувала.

Зазначимо, Ірина Горова була двічі заміжньою. Першим чоловіком знаменитості був музикант Юрій Горовий, від якого вона народила доньку Наталію. Протягом 15 років Ірина Горова перебувала в шлюбі з репером Потапом. У колишнього подружжя є спільний син Андрій. Скільки тривають нові стосунки продюсерки — точно невідомо, оскільки вона майже нічого про них не розповідає.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова побувала в гостях у доньки та зятя. Знаменитість показувала, як із ними проводила час у Польщі.

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