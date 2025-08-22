Ірина Горова вперше відверто розповіла про коханого, з яким п'ять років у стосунках

Ірина Горова / © instagram.com/gorovaya_irina

Українська продюсерка Ірина Горова відверто розповіла про свої стосунки з обранцем.

Знаменитість не з тих, хто ділиться подробицями особистого життя. Продюсерка віддає перевагу тримати це в таємниці. Однак цього разу Ірина Горова зробила виняток. Знаменитість зізналась, що вже протягом п'яти років перебуває в стосунках. Взаємини з бойфрендом продюсерку повністю влаштовують і вона почувається щасливою.

"Я знайшла ту формулу, в якій я зібрала всі інгредієнти, в яких мені просто класно, от і все. І це про те, що ти обираєш себе. Немає страху, що я одна", - розповіла продюсерка у розмові з Наталією Бобок.

Щоправда, імені обранця Ірина Горова не квапиться розкривати, а також не показує його і не говорить, чим він займається. Натомість знаменитість ділиться, що вони з коханим за ці п'ять років жодного разу не посварилися. Також Горова дала зрозуміти, що заміж виходити не планує.

"Мені колись було так страшно, що я одна і кому я буду потрібна, і що з цим робити, а у мене двоє дітей. Але потім ти думаєш, що це стереотип. Я здорова, в мене є чудова робота, я самодостатня. Все склалося так, як хочеться. Ми жодного разу не посварилися", - додала продюсерка.

Зазначимо, Ірина Горова двічі була заміжньою. Першим її чоловіком став музикант Юрій Горовий. У шлюбі пари народилася донька Наталія. Вдруге знаменитість вийшла заміж за репера Потапа. У колишнього подружжя є спільний син Андрій. До речі, нещодавно вони разом показалися в літаку. Потап вже зізнався, куди прямував з Іриною Горовою та їхнім сином.