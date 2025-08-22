ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
886
Час на прочитання
2 хв

Ірина Горова вперше відверто розповіла про коханого, з яким п'ять років у стосунках

Ірина Горова тримає подробиці особистого життя в таємниці. Однак цього разу знаменитість зробила виняток.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ірина Горова

Ірина Горова / © instagram.com/gorovaya_irina

Українська продюсерка Ірина Горова відверто розповіла про свої стосунки з обранцем.

Знаменитість не з тих, хто ділиться подробицями особистого життя. Продюсерка віддає перевагу тримати це в таємниці. Однак цього разу Ірина Горова зробила виняток. Знаменитість зізналась, що вже протягом п'яти років перебуває в стосунках. Взаємини з бойфрендом продюсерку повністю влаштовують і вона почувається щасливою.

"Я знайшла ту формулу, в якій я зібрала всі інгредієнти, в яких мені просто класно, от і все. І це про те, що ти обираєш себе. Немає страху, що я одна", - розповіла продюсерка у розмові з Наталією Бобок.

Ірина Горова / © instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова / © instagram.com/gorovaya_irina

Щоправда, імені обранця Ірина Горова не квапиться розкривати, а також не показує його і не говорить, чим він займається. Натомість знаменитість ділиться, що вони з коханим за ці п'ять років жодного разу не посварилися. Також Горова дала зрозуміти, що заміж виходити не планує.

"Мені колись було так страшно, що я одна і кому я буду потрібна, і що з цим робити, а у мене двоє дітей. Але потім ти думаєш, що це стереотип. Я здорова, в мене є чудова робота, я самодостатня. Все склалося так, як хочеться. Ми жодного разу не посварилися", - додала продюсерка.

Зазначимо, Ірина Горова двічі була заміжньою. Першим її чоловіком став музикант Юрій Горовий. У шлюбі пари народилася донька Наталія. Вдруге знаменитість вийшла заміж за репера Потапа. У колишнього подружжя є спільний син Андрій. До речі, нещодавно вони разом показалися в літаку. Потап вже зізнався, куди прямував з Іриною Горовою та їхнім сином.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie