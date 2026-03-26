Ірина Горова заговорила про поповнення в родині 28-річної доньки: "Буду рада, коли народить"

Ірина Горова та її донька з чоловіком / © instagram.com/gorovaya_irina

Українська продюсерка Ірина Горова заговорила про поповнення родині її 28-річної доньки.

Наталія 2024 року розсекретила, що вийшла заміж. Наразі донька Ірини Горової живе разом із чоловіком-іноземцем за кордоном, а саме в Польщі. Дівчина працює в IT-компанії в сфері комунікацій. Ірина Горова на проєкті "Наодинці з Гламуром" зізнається, що неабияк тішиться тому, що Наталія обрала для себе саме такий шлях.

"Вона працює в IT-компанії, в комунікаціях. Мені дуже класно, що вона пішла саме цей шлях. Вона дуже креативна, талановита. Вона придумує різні класні ідеї, вона багато пише. Вона в цій компанії працює вже років шість, мабуть. Вона до війни пішла туди. Живе у Варшаві", - ділиться продюсерка з Анною Севастьяновою.

Також Ірина Горова заговорила й про поповнення родині доньки. Продюсерка ділиться, що її донька разом із чоловіком планують дітей. Проте, всьому свій час. Тим не менш, знаменитість не приховує, що буде неабияк рада появі онука чи онучки.

"Кожна пара планує дітей, а як воно Бог дасть, так і буде. Я дуже буду рада, коли донька народить, бо це велике щастя і дар Божий", - зазначила продюсерка.

