Ірина Горова зворушила фото з 17-річним сином-красенем від Потапа, який навчається за кордоном
Знаменитість поділилася теплими кадрами зі своєю рідною людиною.
47-річна продюсерка Ірина Горова поділилася теплими сімейними кадрами з відпочинку у компанії свого 17-річного сина Андрія від ексчоловіка Потапа.
Зіркова мама разом із сином, друзями та близькими насолодилася осіннім днем біля басейну та прогулянкою містом. На світлинах, опублікованих в Instagram, Ірина позує поруч із Андрієм.
Фани продюсери були в захваті від такої теплої зустрічі мами та сина. Прихильники почали надсилати десятки теплих коментарів із словами захоплення:
Андрюха так швидко виріс!
Які класні
Ви просто чудова сім’я…
Зазначимо, що син Потапа та Ірини Горової, 17-річний Андрій, нині здобуває освіту у престижній ACS International School Cobham у Великій Британії. Обрати навчальний заклад хлопцеві допомогли зіркові батьки, утім саме його спортивні успіхи відкрили додаткові можливості.
Андрій отримав стипендію та виступає у складі баскетбольної команди школи. Юнак поєднує навчання з активними тренуваннями та має плани вступити до іноземного університету, продовживши розвиватися у спорті та освіті.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова неочікувано розкритикувала одну з українських виконавиць, заявивши, що не бачить у ній творчого зростання. Після гострої заяви продюсерки співачка не залишилася осторонь і публічно відповіла.