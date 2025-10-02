- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1499
- Час на прочитання
- 2 хв
Відома українська акторка відклала відновлення квартири після ракетної атаки РФ і назвала причину
Майно родини зірки постраждало минулого року під час ворожого обстрілу Чернігова.
Українська акторка Ірина Кудашова, яка раніше заявила про розставання зі старшим на 10 років чоловіком, розповіла про відновлення зруйнованого окупантами житла.
Так, родина артистки володіла майном у Чернігові. Проте, на жаль, минулого року втратила можливість жити там через росіян. Все тому, що російська армія влучила ворожим снарядом поблизу будинку й батьківська квартира Ірини вмить стала понівеченою. Зараз, за словами зірки, вона не докладає зусиль для відновлення оселі.
Раніше Кудашова ділилася, що подавалася на допомогу від держави, але нині ж каже, що не знає про стан своєї заявки. Крім того, акторка пояснила, що власниці квартири — мама та бабуся — нині за кордоном, тож задля ухвалення будь-яких рішень вона чекає їхнього повернення.
"Поки з квартирою нічого особливого не робимо, чекаємо, коли можна буде почати відбудовувати. І справа не у виплатах від держави. Моя мама з бабусею зараз за кордоном, і вони не можуть повернутися — у бабусі проблеми зі здоров’ям, тож поїздка наразі неможлива. Тому чекаємо, коли вони зможуть приїхати. Чи компенсувала держава кошти? Я цього не знаю", — розповіла Ірина в коментарі oboz.ua.
Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Олександр Венедчук, відомий як Веня, також зробив заяву про руйнування його квартири після чергового обстрілу з боку РФ. Артист зізнався, що його переслідує "чорна смуга".