Відома українська акторка відклала відновлення квартири після ракетної атаки РФ і назвала причину

Ірина Кудашова і батьківська квартира після руйнування ударною хвилею / © instagram.com/irinaa_kudashova

Реклама

Українська акторка Ірина Кудашова, яка раніше заявила про розставання зі старшим на 10 років чоловіком, розповіла про відновлення зруйнованого окупантами житла.

Так, родина артистки володіла майном у Чернігові. Проте, на жаль, минулого року втратила можливість жити там через росіян. Все тому, що російська армія влучила ворожим снарядом поблизу будинку й батьківська квартира Ірини вмить стала понівеченою. Зараз, за словами зірки, вона не докладає зусиль для відновлення оселі.

Раніше Кудашова ділилася, що подавалася на допомогу від держави, але нині ж каже, що не знає про стан своєї заявки. Крім того, акторка пояснила, що власниці квартири — мама та бабуся — нині за кордоном, тож задля ухвалення будь-яких рішень вона чекає їхнього повернення.

Реклама

Дата публікації 10:35, 19.02.24 Кількість переглядів 7796 Зірка "Школи" Ірина Кудашова показала, як окупанти пошкодили її квартиру в Чернігові

"Поки з квартирою нічого особливого не робимо, чекаємо, коли можна буде почати відбудовувати. І справа не у виплатах від держави. Моя мама з бабусею зараз за кордоном, і вони не можуть повернутися — у бабусі проблеми зі здоров’ям, тож поїздка наразі неможлива. Тому чекаємо, коли вони зможуть приїхати. Чи компенсувала держава кошти? Я цього не знаю", — розповіла Ірина в коментарі oboz.ua.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Олександр Венедчук, відомий як Веня, також зробив заяву про руйнування його квартири після чергового обстрілу з боку РФ. Артист зізнався, що його переслідує "чорна смуга".