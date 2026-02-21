Ірина Кудашова вперше показала свого коханого і пожалілась на неприємний конфуз на Мальдівах

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Українська акторка Ірина Кудашова вперше показала свого коханого і пожалілась на неприємний конфуз, який трапився з ними під час відпочинку на Мальдівах.

Артистка ще місяць тому розсекретила новий роман. Проте обранця знаменитість не квапилась показувати. А це ж нарешті у своєму Instagram акторка потішила їхніми спільними кадрами. Світлини були зроблені під час відпочинку закоханих на Мальдівах. Парочка позувала на узбережжі Індійського океану. Коханий Ірини Кудашової мило тримав її на руках, поки та насолоджувалась моментами.

Ірина Кудашова з бойфрендом / © instagram.com/irinaa_kudashova

Проте відпустка парочки минає не так, як би їм цього хотілось. З Іриною Кудашовою та її коханим стався неприємний конфуз. Закохані орендували віллу, яка мала бути розташована на воді. Утім, через збій у системі парі забронювали не той будинок.

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

"Тут ми їдемо до нашого готелю, не здогадуючись, який "сюрприз" на нас чекає попереду. Ми забронювали дуже хороший готель, щоб максимально отримати комфорт і задоволення від відпочинку. Ми їхали на цей резорт виключно заради водної вілли, бронювали її, а по приїзду виявилось, що нам дали beach villa. Відбулась якась помилка в системі, нам довелося постійно до них ходити, щоб якось вирішити питання", - говорить акторка.

Допис Ірини Кудашової / © instagram.com/irinaa_kudashova

Цей неприємний конфуз неабияк засмутив знаменитість. Врешті, акторка та її коханий змогли взяти в оренду віллу на воді лише на чотири дні, хоча планували на сім. Окрім того, Ірина Кудашова залишилась не в захваті від острова. Та й ціни, за словами знаменитості, виявились завеликими. Проте, артистка все ж таки намагається відпустити ситуацію та насолодитись відпочинком.

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

