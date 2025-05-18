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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
568
Час на прочитання
1 хв

Ірина Сопонару без макіяжу замилувала романтичним фото з чоловіком-іноземцем

Артистка потішила сімейним контентом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ірина Сопонару

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Акторка Студії "Квартал 95" Ірина Сопонару замилувала романтичним фото з чоловіком, британцем Рісом.

Сімейним контентом знаменитість поділилася в Instagram-stories. Акторка опублікувала фото, на якому показала їхній ранок із коханим. Парочка на знімку лежала в ліжку. Ірина Сопонару робила селфі, тим часом Ріс ніжно обіймав її. До речі, на світлині зірка була зображена без жодної краплі декоративної косметики, тож, можна розгледіти, який вигляд знаменитість має без макіяжу.

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Після цього закохані вирушили до арт-заводу "Платформа". Там тривав благодійний фестиваль "Picnic Boho". Тож, Ірина Сопонару закликала підписників теж відвідати подію та долучитися до благодійності.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару висловилася про материнство. 38-річна акторка зізналась, чому не наважується стати мамою, а також поділилася подробицями особистого життя з чоловіком-іноземцем.

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Дата публікації
Кількість переглядів
568
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