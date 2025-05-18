Ірина Сопонару без макіяжу замилувала романтичним фото з чоловіком-іноземцем

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

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Акторка Студії "Квартал 95" Ірина Сопонару замилувала романтичним фото з чоловіком, британцем Рісом.

Сімейним контентом знаменитість поділилася в Instagram-stories. Акторка опублікувала фото, на якому показала їхній ранок із коханим. Парочка на знімку лежала в ліжку. Ірина Сопонару робила селфі, тим часом Ріс ніжно обіймав її. До речі, на світлині зірка була зображена без жодної краплі декоративної косметики, тож, можна розгледіти, який вигляд знаменитість має без макіяжу.

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Після цього закохані вирушили до арт-заводу "Платформа". Там тривав благодійний фестиваль "Picnic Boho". Тож, Ірина Сопонару закликала підписників теж відвідати подію та долучитися до благодійності.

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Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару висловилася про материнство. 38-річна акторка зізналась, чому не наважується стати мамою, а також поділилася подробицями особистого життя з чоловіком-іноземцем.