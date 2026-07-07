Ірина Сопонару чесно висловилася про звільнення з "Кварталу 95" і зізналася, чи був конфлікт

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

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Українська акторка та гумористка Ірина Сопонару розкрила правду про свій вихід зі «Студії Квартал 95».

Зірка залишила проєкт ще у грудні минулого року. За словами Сопонару, жодних конфліктів чи скандалів не було. Причиною такого рішення стало професійне вигорання та бажання розвиватися в нових творчих напрямах, зокрема спробувати себе в кіно.

«Мене запитували: „Чого ти пішла? Щось сталося?“ Кажу: „Нічого не сталося. Я просто вигоріла“. Хотіла трошки щось змінити. Мені захотілося більшого. Хочеться більше зніматися в кіно. До речі, цього року я вже знялася в одному фільмі, який вийде у грудні», — поділилася акторка у своєму YouTube-шоу «Тільки між нами».

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Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Крім того, Ірина зізналася, що після початку повномасштабної війни переживала непростий період і навіть сумнівалася, чи потрібна людям її професія. Втім, підтримка глядачів допомогла їй по-іншому поглянути на свою роботу.

«На початку війни я дуже сильно розчарувалася в професії. Думала, що це нікому не потрібно. Але коли бачиш вдячність глядачів, розумієш, що в такий страшний час людям дуже потрібен цей ескапізм — прийти на виставу чи гумористичний проєкт хоч трохи відволіктися. Мені здається, ми робимо дуже гарну справу», — пояснила знаменитість.

За словами Сопонару, остаточно переконатися, що вона хоче залишитися в акторській професії, їй допомогли саме знімання в новому фільмі. Тоді вона знову відчула натхнення та задоволення від роботи.

«Я зрозуміла, що хочу продовжувати цим займатися, але мені чогось не вистачало. Коли знялася у фільмі, пригадала те відчуття, яке було ще до війни. Я бігла на знімання щаслива, прокидалася заздалегідь, усе встигала і кайфувала від роботи. Мені здавалося, що вже не відчуваю цього, але виявилося, що мені просто потрібно було перейти в новий проєкт. І зараз я знову відчуваю ті самі емоції й збудження від роботи», — підсумувала акторка.

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