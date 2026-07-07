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- Гламур
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Ірина Сопонару чесно висловилася про звільнення з "Кварталу 95" і зізналася, чи був конфлікт
Артистка розкрила, що допомогло їй знову знайти натхнення для нових проєктів.
Українська акторка та гумористка Ірина Сопонару розкрила правду про свій вихід зі «Студії Квартал 95».
Зірка залишила проєкт ще у грудні минулого року. За словами Сопонару, жодних конфліктів чи скандалів не було. Причиною такого рішення стало професійне вигорання та бажання розвиватися в нових творчих напрямах, зокрема спробувати себе в кіно.
«Мене запитували: „Чого ти пішла? Щось сталося?“ Кажу: „Нічого не сталося. Я просто вигоріла“. Хотіла трошки щось змінити. Мені захотілося більшого. Хочеться більше зніматися в кіно. До речі, цього року я вже знялася в одному фільмі, який вийде у грудні», — поділилася акторка у своєму YouTube-шоу «Тільки між нами».
Крім того, Ірина зізналася, що після початку повномасштабної війни переживала непростий період і навіть сумнівалася, чи потрібна людям її професія. Втім, підтримка глядачів допомогла їй по-іншому поглянути на свою роботу.
«На початку війни я дуже сильно розчарувалася в професії. Думала, що це нікому не потрібно. Але коли бачиш вдячність глядачів, розумієш, що в такий страшний час людям дуже потрібен цей ескапізм — прийти на виставу чи гумористичний проєкт хоч трохи відволіктися. Мені здається, ми робимо дуже гарну справу», — пояснила знаменитість.
За словами Сопонару, остаточно переконатися, що вона хоче залишитися в акторській професії, їй допомогли саме знімання в новому фільмі. Тоді вона знову відчула натхнення та задоволення від роботи.
«Я зрозуміла, що хочу продовжувати цим займатися, але мені чогось не вистачало. Коли знялася у фільмі, пригадала те відчуття, яке було ще до війни. Я бігла на знімання щаслива, прокидалася заздалегідь, усе встигала і кайфувала від роботи. Мені здавалося, що вже не відчуваю цього, але виявилося, що мені просто потрібно було перейти в новий проєкт. І зараз я знову відчуваю ті самі емоції й збудження від роботи», — підсумувала акторка.
Нагадаємо, нещодавно ексучасниця «Холостяка» Дарія Ставнича після завершення участі розкрила правду про знімання та що її обурило.