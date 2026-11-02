Ірина Сопонару неочікувано заговорила про політичні амбіції і чим би займалась

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

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Українська акторка та гумористка Ірина Сопонару неочікувано заговорила про політичні амбіції.

В артистки є диплом магістрки політичних наук. Знаменитість здобула освіту в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Ірина Сопонару на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, що якби її раніше покликали піти в політику, то вона б відмовилась. Проте зараз думка акторки змінилась, і вона б не проти спробувати себе в цій сфері.

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«Ні, не пропонували мені в політику. Можливо, тому що ніхто я знав, що я магістрка політичних наук. Я впевнена, що тоді, скільки-то років тому, я б, напевно, сказала ні, але зараз я думаю, а чому б ні. Я зараз набагато розумніша. Я вже доросла жінка, щось розумію в цьому житті», — зізналась артистка Анні Севастьяновій.

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Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару також вже припустила, чим би могла займатися. Акторка говорить, що точно присвятила б себе тому, в чому розбирається — це якісь культурні ініціативи або, можливо, навчання. В артистки вже навіть є ідея. Знаменитість вважає, що зараз багатьом дітям не вистачає фігури батька в житті. На думку акторки, було б чудово створити позашкільні класи, де хлопців та дівчат навчатимуть якихось життєвих лайфгаків.

«Я не знаю, чим би я займалась. Напевно, в якомусь культурному руслі рухалась б, в тому, що я розумію, якісь ініціативи, можливо б, у навчанні. Ми з подругою обговорювали, що було б класно зробити позашкільний клас для дітей. Зараз багато дітей ростуть без батька. Багатьом, можливо, не вистачає фігури батька. І от робити б такі класи, в які б приходили військові, які вже не на фронті. Знаєте, як бойскаутів навчають всякому, навіть якимсь простим речам: як розпалювати вогонь, як голитися. Для хлопчиків і дівчат у цьому віці важлива фігура батька. Якби хтось не те, щоб замінив, а хоча б просто якісь лайфгаки давав на таких заняттях», — поділилась знаменитість.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: "Мені жалко..." СОПОНАРУ про вихід з КВАРТАЛУ, чоловіків та зовнішність | ІНТЕРВ'Ю

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