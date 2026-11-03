Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

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Українська акторка та гумористка Ірина Сопонару ошелешила процедурами краси, які робила на обличчі і що їй не дозволяє чоловік-британець Різ.

Декілька років тому знаменитість лягла під ніж пластичного хірурга. Ірина Сопонару збільшила груди. На проєкті «Наодинці з Гламуром» артистка зізнається, що взагалі не пошкодувала про операцію. Знаменитості неабияк подобаються зміни і той розмір бюсту, який вона обрала.

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«Я казала, що я не жалкую про свої рішення. Про що жалкувати? Все чудово! У мене був гарний хірург, все зробив чудово, я дуже задоволена, чоловік дуже задоволений! Я не хочу бути як фрік, я сама невеличка, маленька, нащо мені великі груди», — говорить артистка Анні Севастьяновій.

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Ірина Сопонару після операції зі збільшення грудей / © instagram.com/irinasoponaru

Більше пластичних операцій Ірина Сопонару не робила. Щоправда, акторка зізнається, що хотіла б собі підтяжку обличчя, але її чоловік поки що проти цього. Натомість артистка є прихильницею косметологічних процедур. Ірина Сопонару запевнила, що робила все, що тільки існує. Особливо їй подобаються уколи ботоксту та апаратні процедури.

«Хірургічно я більше нічого не робила. На обличчі все, що стосується косметології, я робила все! Все, що ви чули в косметології, я робила і буду робити. Ботокс я обожнюю, апаратну процедуру, вона теж покращує шкіру. Але операцію не замінить нічого, я вже дивлюся в той бік. Хочу якусь підтяжку обличчя. Чоловік проти, тому я все ще працюю над цим», — зізналась акторка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: "Мені жалко..." СОПОНАРУ про вихід з КВАРТАЛУ, чоловіків та зовнішність | ІНТЕРВ'Ю

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua показувала українських зірок до та після пластичних операцій. Пропонуємо подивитися, як змінили себе співачка Ірина Білик, блогерка Даша Квіткова та інші.

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