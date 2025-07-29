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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
80
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2 хв

Ірина Сопонару підтримала Лесю Нікітюк після критики її акторської гри з боку іншої відомої зірки

Артистка закликала акторів єднатися, а не сіяти розбрат.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ірина Сопонару, Леся Нікітюк, Дар'я Петрожицька

Ірина Сопонару, Леся Нікітюк, Дар'я Петрожицька

Зірка "Жіночого кварталу", акторка Ірина Сопонару публічно вступилася за колегу, ведучу Лесю Нікітюк.

Річ у тім, що днями ведуча отримала порцію критики від акторки Дар'ї Петрожицької, яка дорікнула їй за акторську гру у фільмі "Песики". На думку Дар’ї, нині у кіно все частіше запрошують не фахових акторів, а "медійних людей", і це, мовляв, залишає інших не таких популярних акторів без роботи. Хоча Нікітюк і з гумором відповіла на закиди, тепер слово взяла її колега з "Жіночого кварталу".

Ірина Сопонару вирішила публічно підтримати Лесю. У щирому дописі в Telegram-каналі вона закликала не ділити артистів на "дипломованих" і "медійних", а зважати на головне — любов глядача. Сопонару зазначила, що глядачу не важливо, який у тебе диплом — важливо, чи ти живий та щирий на екрані. Вона вважає, що Леся Нікітюк була "жива, класна, справжня" у своїй ролі, і саме тому її полюбили мільйони та затвердили на роль у комедії.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Я не хочу нікого ображати… Ця фраза не дає тобі ліцензію ображати. Бо якщо ти кажеш: "Я не хочу нікого образити, але…" — і далі йде засудження колеги, то, на мій погляд, це все одно образа. Любов глядача — це не те, на що можна "відучитись". Вона або є, або її нема. Диплом — не гарантія таланту. А талант — не завжди народжується в акторській аудиторії", — написала Ірина.

Зірка "Жіночого кварталу" також закликала зіркову спільноту не принижувати одне одного, навіть якщо погляди чи професійні шляхи не збігаються. На її думку, головна місія артистів — дарувати людям емоції, а не будувати "ієрархію правильних".

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