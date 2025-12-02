ТСН у соціальних мережах

Ірина Сопонару після заміжжя з іноземцем висловилася про різницю менталітетів і сімейний бюджет

Акторка зізналася, що з коханим їх об’єднує одна спільна риса в характері.

Ірина Сопонару з чоловіком

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Українська акторка та зірка «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару поділилася відвертими подробицями про життя у шлюбі з іноземцем Різом.

Коханий акторки родом з Великої Британії, але водночас є великим прихильником України. Різ часто тут бував і зустрів Ірину, після чого у них закрутився роман. В інтерв’ю Івану Морозову акторка поділилася, що насправді їх поєднує почуття гумору. Проте різниця у менталітеті відчувається в інших речах. За словами зірки, Різ доволі стриманий, а вона натомість навпаки дає волю своїм емоціям.

«Ми закохалися одне в одного і це не про те, звідки він і я. Просто двоє людей. Він дуже вихований і стриманий. У британців неймовірне почуття гумору. Мій чоловік дуже смішний. Я б не змогла бути з чоловіком без почуття гумору — це перевірено. Але Різ дуже стриманий і сприймає серйозно. А я навпаки — дуже емоційна й постійно його тролю», — посміялася Ірина.

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Сопонару також розповіла про відмінності у фінансових звичках. За її словами, традиція розподілу бюджету навпіл за кордоном спочатку її здивувала. Але після зустрічі з Різом вона відпустила ситуацію, коли побачила турботу з боку обранця.

«Колись для мене було 50/50 шоком. Не могла цього зрозуміти. Але потім мені пояснили, що у них так. І це правда. Але мені Різу не треба було нічого пояснювати. Він знає, як у нас заведено, бо багато разів бував в Україні й мав романи з українськими дівчатами. Він знає, що ми любимо, коли про нас піклуються. В цьому плані він уважний», — зізналася артистка.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк розповів про свій шлюб і сварку з дружиною в річницю.

