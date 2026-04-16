Ірина Сопонару пояснила, чому пішла з "Жіночого кварталу" і чим тепер займатиметься

Акторка прокоментувала свій відхід із гумористичного проєкту.

Валерія Сулима
Ірина Сопонару

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Українська акторка Ірина Сопонару пояснила, чому пішла з розважального проєкту "Жіночий квартал" і чим тепер займатиметься.

У березні стало відомо, що артиста покидає гумористичне шоу. Ірина Сопонару на проєкті "Ранок у великому місті" зізнається, що це рішення далося їй тяжко. Тим не менш, вона вирішила крокувати далі та реалізовуватися в чомусь новому.

"Рішення далося тяжко, бо я дуже люблю колектив. Але таке ухвалила рішення. Чому – це складне запитання, я не можу на нього однозначно відповісти. Мені хочеться щось інше пробувати в цьому житті", - ділиться артистка.

Ірина Сопонару також поділилась, що поки не знає, чим займатиметься. Проте знаменитість вже встигла знятися в кіно. Також акторка почала активно займатися стендаптом і відвідувати світські заходи.

"Поки що от знялась у кіно, це цього року, буде прем'єра в грудні. Це зимовий фільм, така зимова казка. Стендапом займаюся більш активно, поки все. Живу життям – це так круто, виявляється. Ходжу на прем'єри", - додала акторка.

Нагадаємо, окрім Ірини Сопонару, з "Жіночого кварталу" також пішли й "Тріо Різні" Анастасія Оруджова, Аліна Блажкевич та Олександра Машлятіна. Нещодавно артистка Віра Кекелія прокоментувала рішення колег покинути гумористичне шоу.

