Ірина Сопонару розкрила, як заробляє після звільнення з "Кварталу" і чи повернеться в проєкт

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Реклама

Українська акторка та гумористка Ірина Сопонару розкрила, як заробляє після звільнення з «Жіночого Кварталу» та чи планує повернутися в проєкт.

Артистка покинула гумористичне шоу у грудні 2025 року. Знаменитість не приховує, що їй, звичайно ж, сумно було залишати команду, з якою вона за стільки років здружилась. Однак в інтерв’ю Oboz.ua акторка говорить, що не шкодує про своє рішення піти з «Кварталу», оскільки їй подобається відчуття свободи. Зараз Ірина Сопонару активно розвиває свій YouTube-проєкт. Також акторка зайнялась тим, про що давно мріяла, а саме стендапом.

Реклама

«У мене є YouTube-проєкт — шоу, яке мені подобається. Я прямо задоволена тим, що його роблю. Це вже щось моє. Можу вирішувати, про що говорити, який це має мати вигляд. Плюс займаюся стендапом. Мені це теж дуже подобається, давно хотіла більше себе в цьому спробувати», — зізнається знаменитість.

Реклама

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Хоч Ірина Сопонару й не приховує, що їй було шкода залишати команду «Кварталу», однак повертатися вона не планує. Артистка дотримується такої думки, що все має свій кінець. Якщо вже поставив крапку, то вона там має й залишатися.

«Це не було спонтанне рішення. Я до цього йшла не один день. Тому, знаєте, як я кажу: зробила — не шкодую. І взагалі, двічі в одну річку не увійдеш. Мені здається, якщо вже щось для себе завершила, то треба йти далі й дивитися, що буде попереду», — запевнила артистка.

Нагадаємо, окрім Ірини Сопонару з «Кварталу» також пішли «Тріо Різні» — Анастасія Оруджова, Олександра Машлятіна та Аліна Блажкевич. Нещодавно зірка гумористичного шоу Марта Адамчук розкрила причину їхнього звільнення.

Новини партнерів