Ірина Сопонару розкрила справжню причину, чому пішла з "Кварталу": "Ні про що не жалкую"

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

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Українська акторка та гумористка Ірина Сопонару розкрила справжню причину, чому пішла з розважального проєкту «Квартал 95».

Артистка покинула команду в грудні минулого року. Знаменитість на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, що це було її рішення, про яке вона не шкодує. Ірина Сопонару запевнила, що не було ані образ, ані якихось драм. Вона просто зрозуміла, що має рухатися далі. Щодо повернення в «Квартал 95», то артистка сумнівається, що це коли-небудь станеться.

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«Я взагалі не жалкую про свої рішення. Двічі в одну річку не ввійдеш. Я взагалі не розумію, що про це говорити. Минув рік! Що про це стільки говорити, я не розумію. Нічого поганого не сталося, ніхто нікого не образив, я сподіваюся. Настав момент, от і все. Я ухвалила таке рішення, не я одна, тому я думаю, що це нормально», — пояснила акторка Анні Севастьяновій.

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Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Загалом, Ірина Сопонару працювала у гумористичному проєкті протягом восьми років. Артистка запевняє, що їй там подобалось, її влаштовував колектив. Однак акторка зрозуміла, що настав час йти. Хоча артистка не приховує, що це рішення далося нелегко і насправді їй шкода, що вона більше не є частиною команди.

«Вісім років працювала, якщо не помиляюся. Це були чудові роки, я ні про що не жалкую, мені все подобалось, і колектив класний, я класно проводила там час, я робила те, що я люблю. Але все! Прийшло таке усвідомлення, що, напевно, мені вже пора. Мені шкода, але я не бачу більше себе там», — пояснила акторка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: "Я так плакала, наче в мене хтось помер": СОПОНАРУ про вихід із Кварталу | ІНТЕРВ'Ю

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару святкувала день народження. Акторці виповнилось 40 років. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися цікаві факти з її біографії: як вона збільшила груди та як вийшла заміж за іноземця.

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