Ірина Сопонару розсекретила коштовний подарунок, який зробила чоловіку у першу річницю шлюбу

Ірина Сопонару з чоловіком Рісом / © instagram.com/irinasoponaru

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Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару та її чоловік Ріс відсвяткували першу річницю шлюбу.

Рік тому закохані офіційно узаконили стосунки й згодом відіграли пишне весілля у колі друзів і родини. Першу ж річницю шлюбу пара провела романтично у номері готелю, де минула їхня перша шлюбна ніч, про що Сопонару заявляла у коментарі ТСН.ua.

Цього разу в коментарі "ЖВЛ представляє" зірка розсекретила, який сюрприз підготувала коханому. За словами Ірини, вона подарувала Рісу програвач, адже це дуже дотичне до його хобі. Тим часом іноземець вручив Сопонару брендову сумку, яку вона дуже хотіла. За словами акторки, це було її спецзамовлення, адже Ріс міг прогадати з її вподобаннями.

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Ірина Сопонару з чоловіком Рісом

"Вініловий програвач. Це буде частиною його нового хобі. Тепер, коли будуть друзі приходити, то можуть дарувати платівки. Він великий фанат музики. Декілька років працював у букерському агентстві й вони організовували величезні фестивалі танцювальної музики в Англії. Він і з артистами, діджеями катався, бо був їх менеджером. Це ідеальний подарунок", - розповіла артистка.

Нагадаємо, нещодавно дружина танцівника Євгена Кота також привітала його з особливим днем і показала, як його змінило батьківство.