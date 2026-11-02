Ірина Сопонару відверто заговорила про усиновлення дитини і про що у 40 років шкодує найбільше

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

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Українська акторка та гумористка Ірина Сопонару відверто заговорила про усиновлення дитини і зізналась, про що зараз шкодує найбільше.

Артистці нещодавно виповнилось 40 років. Ірина Сопонару на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, що особливо ні про що не шкодує у своєму житті. Однак є дещо, що непокоїть акторку. Ірина Сопонару чесно зізналась, що шкодує, що раніше не наважувалась на народження дитини.

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Зараз акторка перебуває в шлюбі з іноземцем Різом. Проте вагітніти під час війни Ірина Сопонару не наважується. Знаменитість говорить, що це неабияк складний та стресовий період для жінки. А в умовах війни це дається ще тяжке. Артистка говорить, що пустила все на самоплив. Також вона припускає й той варіант, що не стане мамою.

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Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

«Я шкодую, що раніше дитину не народила. Вважаємо, що в такому стресі вагітніти, а тим більше народжувати… Я не готова до цього. Я й так інколи не стягую, у мене менталочка така розхитана. Мені здається, що вагітність і пологи — це стресовий період для жінки, робити його ще більш стресовим у цих умовах я не хочу. Кудись виїжджати на цей період — я теж не хочу. Я не така сильна, щоб на це піти. Я пустила все на самотік. Можливо, я не створена для материнства», — зізналась артистка Анні Севастьяновій.

До речі, Ірина Сопонару завжди хотіла одну дитину народити, а іншу — усиновити. Від цієї думки акторка не відмовилась, а війна лише підкріпила бажання знаменитості. Артистка говорить, що розуміє, як це може бути складно. Проте ведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна, які усиновили двох дітей, надихають Ірину Сопонару. Щоправда, акторка ще не обговорювала це з чоловіком.

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

«Я завжди мріяла про двох дітей. Мені завжди хотілось одного народити, одного усиновити. Тим більше зараз, під час війни, коли ти бачиш всі ці історії, які просто виривають душу, мені здається, що це правильно було б усиновити дитину. Поки я не стягую це морально. Я готова на усиновлення. Я не знаю, як Різ, але я не бачу в цьому проблеми. Звичайно, це може бути важко. Але такі приклади, як Тімур Мірошниченко, мене надихають. Я думаю, що зі всім можна впоратися, було б бажання», — поділилась артистка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: "Я так плакала, наче в мене хтось помер": СОПОНАРУ про вихід із Кварталу | ІНТЕРВ'Ю

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Нагадаємо, нещодавно Ірині Сопонару виповнилось 40 років. Редакція сайту ТСН.ua писала, як змінювалась акторка. Пропонуємо дізнатися, чому вона звільнилась з «Жіночого Кварталу», як збільшила груди і як вийшла заміж за іноземця.

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