Ірина Сопонару з чоловіком виїжджає з Києва і розкрила, де тепер житиме: "Тримались, скільки могли"

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

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Українська акторка та гумористка Ірина Сопонару зізналась, що разом із чоловіком виїжджає з Києва.

Це рішення знаменитості далось нелегко. На проєкті «Наодинці з Гламуром» артистка зізналась, що взагалі не хотіла виїжджати. Ірина Сопонару разом із чоловіком Різом трималась до останнього. Однак постійні обстріли столиці, а тепер ще й відключення світла змусили акторку переїжджати.

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«Ми з Різом тримались, скільки могли триматися. Але десь приблизно від серпня, коли почали сильно кошмарити, ми ще тримались, але вже декілька тижнів без нормального сну. У мене дах почав підтікати, я вже навіть до психолога думала звернутися, може, мені якісь ліки треба приймати. Виявилося, мені треба було поспати», — зізналась артистка Анні Севастьяновій.

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Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару говорить, що їде жити до свого рідного міста Чернівці. Там акторка разом із чоловіком планує зимувати. А от навесні зірка хоче повернутися до столиці. Ірина Сопонару розуміє, що, можливо, ситуація з обстрілами не зміниться, але хоча б не буде блекаутів.

«Ми вирішили поки що поїхати до Чернівців до батьків. До кінця зими ми точно будемо там. Я не знаю, що має весною змінитися, але принаймні жахливі блекаути ми хочемо перечекати там», — пояснила акторка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: "Мені жалко..." СОПОНАРУ про вихід з КВАРТАЛУ, чоловіків та зовнішність | ІНТЕРВ'Ю

Нагадаємо, тим часом акторка Вікторія Маремуха разом із сином взагалі виїхала з України. Артистка тепер мешкатиме в Лісабоні.

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