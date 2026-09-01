Ірина Сопонару заговорила про дітей і зізналася, чи готова піти в декрет під час війни

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Реклама

Українська акторка та гумористка Ірина Сопонару заговорила про плани на дітей із чоловіком-британцем Рісом Бейнхемом, і розповіла, чому вагітність та материнство під час війни її лякають.

Акторка та гумористка не приховує, що тема материнства для неї актуальна. Водночас поспішати з поповненням у родині вона не хоче. Подружжя наразі насолоджується життям разом. У сім’ї Сопонару та Ріса вже є двоє домашніх улюбленців. Саме їх артистка жартома називає своїми дітьми. А от до народження власної дитини вона поки морально не готова.

Реклама

«Ми просто не форсуємо події, — продовжує акторка. — Як буде, так буде. Звичайно, хотілося б народжувати в мирний час, тому що цих стресів і так вистачає. Я взагалі дуже захоплююся жінками, які зараз через це проходять. Вони просто героїні. Тому що й у мирний час вагітність, пологи, маленька дитина — це непросто. А зараз бути вагітною, народжувати, а потім із маленькою дитиною під час тривог бігати в укриття… Це дуже важко — і фізично, і емоційно. Тому я щиро захоплююся такими жінками. Напевно, я поки що ще не настільки смілива, щоб на це наважитися в таких умовах», — зазначила вона в інтерв’ю Oboz.ua.

Реклама

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Свої побоювання Сопонару пов’язує не з небажанням ставати мамою, а передусім із реаліями життя під час повномасштабної війни. Акторка зізнається, що вагітність, пологи та догляд за немовлям самі по собі є великим випробуванням. Додатковий стрес створюють повітряні тривоги та необхідність дбати про безпеку маленької дитини. Саме тому артистка не хоче ухвалювати таке рішення поспіхом.

«Думки є, звичайно. Але я трохи боюся, тому поки не форсуємо. Подивимося, як воно буде», — зазначила Ірина.

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Поки що роль батьків подружжя приміряє на своїх двох котах. Першого, Мафіна, Ірина та Ріс прихистили після початку повномасштабної війни, врятувавши його з Маріуполя. Згодом у родині з’явився ще один кіт — Кукі.

«А в нас є двоє дітей — наших спільних. Двоє котиків, яких ми всиновили під час війни. Так що ми поки що батьки двох котиків», — пожартувала артистка.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару чесно висловилася про звільнення з «Кварталу 95» і зізналася, чи був конфлікт.

Новини партнерів