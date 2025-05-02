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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
1 хв

Ірина Сопонару замилувала вітаннями чоловіка-іноземця та показала їхні небачені фото

У родині зірки особливе свято.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ірина Сопонару

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару поділилася рідкісним родинним контентом.

Сьогодні, 2 травня, у чоловіка артистки Ріса день народження. З нагоди свята Ірина пригадала роки їхнього подружнього життя та потішила прихильників романтичними та кумедними знімками. На зображенні щасливе подружжя позує на різних локаціях у різний час.

У підписі до кадрів Сопонару висловила свої почуття до Ріса і зізналася, що безмежно його кохає: "Я навіть не можу виразити, як сильно я кохаю тебе. З Днем народження, моя любов".

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Зазначимо, пара почала афішувати стосунки від 2021 року. А вже за три роки зірка "Жіночого кварталу" таємно зіграла весілля з британцем Рісом. Святкування відбулося в одному з київських готелів у колі найближчих. Потім закохані поїхали на батьківщину Ріса – до Великої Британії. Під час поїздки вони зустрілися там з родичами.

До речі, нещодавно акторка Ірина Сопонару повідомила про поповнення в родині. У неї з чоловіком з'явився ще один пухнастий член сім’ї, якого вони врятували від жорстоких господарів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
317
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