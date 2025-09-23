Ірина Сопонару здивувала змінами в кар'єрі і розкрила своє нова амплуа: "Моя мрія здійснилася"

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Українська акторка та зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару похизувалася змінами у своїй кар'єрі.

Знаменитість здебільшого знімалася в різних гумористичних проєктах та серіалах. Однак в Ірини Сопонару була мрія спробувати себе в іншому амплуа. Знаменитість хотіла знятися саме в кіно. І от це нарешті здійснилося. Акторка знялася в комедійному повнометражному гумористичному фільмі "Корпорат", прем'єра якого незабаром відбудеться на великих екранах.

"Я можу тепер сміливо сказати вголос: моя мрія здійснилась — я знімаюся в кіно. Один Бог знає, як довго я очікувала, щоб сказати ці слова! Я знімаюся в кіно", - поділилася акторка.

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару говорить, що її просто переповнюють емоції і вона почувається неабияк щасливою. Окрім того, артистка вірить, що це лише початок і попереду на неї чекають нові ролі саме у кіно.

"Я сподіваюся, що це тільки початок нашого великого шляху і ми ще зберемося разом на "Корпорат 2" чи на ще якусь веселу історію. Але сьогодні у мене всередині цілий коктейль емоцій", - підсумувала артистка.

