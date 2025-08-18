ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
465
Час на прочитання
1 хв

Ірина Сопонару здивувала неочікуваною традицією в шлюбі з чоловіком-британцем

Дівчина розповіла подробиці особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Ірина Сопонару

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Українська акторка та комікиня Ірина Сопонару поділилась, як вони з чоловіком-британцем Різом зберігають гармонію у стосунках та створюють власні сімейні традиції.

В інтерв’ю для сайту 1+1 зірка зізналася, що поєднання української та англійської культур у їхньому шлюбі відбувається дуже органічно.

"Чудово поєднуються (українська та англійська культури — прим. ред.), можливо, мені просто пощастило. Різ дуже проукраїнський, а його менталітет близький до нашого. Різ тепер добре говорить українською, і наші розмови часом мають десь такий вигляд: "Окей, бейбі, гоу ту Шлагбаум", "Все, бейб, лублу". Це такий наш Ukrainian English", — зазначила дівчина.

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Акторка також розповіла про нову традицію, яку вони започаткували разом із чоловіком. Тепер подружжя щороку бере в сім’ю ще одного котика. Так у пари тепер є пухнастики Мафін та Куккі.

Зірка додала, що мріє і про собаку, але поки вони живуть у квартирі, вирішили почекати. Вона зазначила, що з песиком треба гуляти, доглядати, а через те, що вони не завжди вдома — це поки лише в планах.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару підтримала Лесю Нікітюк у скандалі з відомою українською зіркою. Артистка закликала єднатися, а не сіяти розбрат.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie