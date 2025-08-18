Ірина Сопонару здивувала неочікуваною традицією в шлюбі з чоловіком-британцем

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Українська акторка та комікиня Ірина Сопонару поділилась, як вони з чоловіком-британцем Різом зберігають гармонію у стосунках та створюють власні сімейні традиції.

В інтерв’ю для сайту 1+1 зірка зізналася, що поєднання української та англійської культур у їхньому шлюбі відбувається дуже органічно.

"Чудово поєднуються (українська та англійська культури — прим. ред.), можливо, мені просто пощастило. Різ дуже проукраїнський, а його менталітет близький до нашого. Різ тепер добре говорить українською, і наші розмови часом мають десь такий вигляд: "Окей, бейбі, гоу ту Шлагбаум", "Все, бейб, лублу". Це такий наш Ukrainian English", — зазначила дівчина.

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Акторка також розповіла про нову традицію, яку вони започаткували разом із чоловіком. Тепер подружжя щороку бере в сім’ю ще одного котика. Так у пари тепер є пухнастики Мафін та Куккі.

Зірка додала, що мріє і про собаку, але поки вони живуть у квартирі, вирішили почекати. Вона зазначила, що з песиком треба гуляти, доглядати, а через те, що вони не завжди вдома — це поки лише в планах.

