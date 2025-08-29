ТСН у соціальних мережах

Ірина Сопонару зворушила новим дописом про кохання до чоловіка-британця

Артистка перерахувала справи, які вони обожнюють робити разом.

Ірина Сопонару з чоловіком Різом

Ірина Сопонару з чоловіком Різом / © instagram.com/irinasoponaru

Українська акторка та зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару розчулила прихильників новим романтичним дописом у соцмережах.

Вона присвятила його своєму чоловікові Різу, зізнавшись у коханні та поділившись справами, які дарують їм найбільше щастя.

У своєму Instagram Сопонару написала, що найбільше цінує в стосунках можливість щиро сміятися разом, кататися на байку попри страх, пити кокоси на вулиці, планувати нові пригоди та навіть мовчати, але при цьому відчувати взаєморозуміння.

Ірина Сопонару з чоловіком Різом / © instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару з чоловіком Різом / © instagram.com/irinasoponaru

Окремо вона відзначила їхню традицію знаходити улюблені місця у нових містах та прокидатися поруч і знати, що день уже вдався.

Акторка також звернулася до шанувальників із тематичним запитанням про їхні "маленькі секрети щастя" в стосунках.

"А ви що найбільше любите робити зі своєю половинкою? Поділіться своїми маленькими "секретами щастя"", — написала зірка під дописом.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару здивувала неочікуваною традицією в шлюбі. Артистка також розповіла про їхнє незвичне спілкування.

