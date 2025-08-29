- Дата публікації
Ірина Сопонару зворушила новим дописом про кохання до чоловіка-британця
Артистка перерахувала справи, які вони обожнюють робити разом.
Українська акторка та зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару розчулила прихильників новим романтичним дописом у соцмережах.
Вона присвятила його своєму чоловікові Різу, зізнавшись у коханні та поділившись справами, які дарують їм найбільше щастя.
У своєму Instagram Сопонару написала, що найбільше цінує в стосунках можливість щиро сміятися разом, кататися на байку попри страх, пити кокоси на вулиці, планувати нові пригоди та навіть мовчати, але при цьому відчувати взаєморозуміння.
Окремо вона відзначила їхню традицію знаходити улюблені місця у нових містах та прокидатися поруч і знати, що день уже вдався.
Акторка також звернулася до шанувальників із тематичним запитанням про їхні "маленькі секрети щастя" в стосунках.
"А ви що найбільше любите робити зі своєю половинкою? Поділіться своїми маленькими "секретами щастя"", — написала зірка під дописом.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару здивувала неочікуваною традицією в шлюбі. Артистка також розповіла про їхнє незвичне спілкування.