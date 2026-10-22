Ірині Сопонару — 40: звільнення з "Кварталу 95", збільшення грудей і шлюб з іноземцем

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Реклама

Українська акторка Ірина Сопонару 22 жовтня святкує день народження. Їй виповнилося 40 років.

Іменинниця не боїться експериментувати із зовнішністю, відверто говорити про особисте й починати життя з чистого аркуша. За лаштунками гумористичних шоу артистка переживала зміни, які стосувалися не лише кар’єри, а й сім’ї та власного сприйняття себе.

Реклама

Нині в житті знаменитості — нові професійні плани, шлюб із британцем Рісом і роздуми про майбутнє батьківство. А за попередні роки публічності Сопонару встигла наважитися на мамопластику, стала однією з упізнаваних учасниць «Жіночого кварталу» й зрештою попрощалася з проєктом.

Реклама

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати найважливіші зміни в житті Ірини Сопонару та як із роками вона змінювалася — від сміливих рішень щодо зовнішності до особистих планів, які вона поки не поспішає втілювати.

Дитинство в Чернівцях: якою була майбутня зірка гумору

Ірина Сопонару народилася 22 жовтня 1986 року в Чернівцях. Вона зростала зі старшою сестрою в родині, яка не мала великих статків. Проте, як пригадувала акторка, для дитячого щастя їй вистачало звичайних речей. Ще в дитинстві Ірина мала почуття гумору, а згодом захопилася КВК, що зрештою визначило її професійний шлях.

Ірина Сопонару

У дитинстві також зародилася й любов Сопонару до тварин, яка згодом вплинула на її спосіб життя. Акторка часто бувала на кролячій фермі своєї тітки, де обожнювала пухнастиків. Коли подорослішала й замислилася, звідки береться м’ясо, почала поступово виключати його зі свого раціону: спочатку відмовилася від свинини та яловичини, потім — від птиці. Зрештою, Ірина повністю перейшла на вегетаріанство, якого дотримується вже близько 20 років.

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Від Яринки до ефектної самодостатньої білявки: як змінювалася Сопонару на екрані

Широка аудиторія познайомилася з Іриною Сопонару завдяки гумористичним проєктам. Спочатку були виступи в КВК у яскравих образах, згодом — «Країна У» та «Ігри приколів». Та справжньою візитівкою акторки стала Яринка із серіалу «Одного разу під Полтавою».

Реклама

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару / © Maxim

На екрані Сопонару постала в образі безпосередньої сільської дівчини, чиї характерний говір, емоційність і кумедні ситуації зробили її однією з найупізнаваніших героїнь української комедії.

Утім, поза серіальним образом акторка поступово демонструвала інші грані себе. Якщо глядачі звикли бачити її в комедійних ролях, то на світських заходах і фотосесіях Сопонару дедалі частіше з’являлася в елегантних вбраннях, із виразним макіяжем і ретельно продуманими образами.

Ірина Сопонару / © ТЕТ

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

2018 року Сопонару приєдналася до «Жіночого кварталу», де змогла розкритися в новому форматі й поступово позбулася колишнього образу Яринки. А згодом артистка відкрито заговорила і про зміни, які стосувалися вже не сценічного образу, а її власного тіла.

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Змінила ставлення до власної зовнішності: чому акторка збільшила груди

За роки публічності Ірина Сопонару неодноразово змінювала стиль, експериментувала з образами та поставала перед камерами в різних амплуа. Проте одна з кардинальних змін зовнішності сталася 2023 року, коли акторка зізналася, що зробила мамопластику.

Реклама

Ірина Сопонару — до мамопластики / © instagram.com/irinasoponaru

Сопонару пояснила, що раніше їй подобалися жінки з андрогінною зовнішністю, невеликими грудьми та не надто вираженими формами. З часом її вподобання змінилися: їй почали подобатися інші силуети, тож вона вирішила здійснити власне бажання. Акторка наголосила, що операція була її особистим вибором, а не спробою відповідати чиїмось стандартам краси.

Ірина Сопонару — після мамопластики / © instagram.com/irinasoponaru

Також на тілі у Сопонару присутньо декілька татуювань. Одне з них на грудях у формі символу «руки Бога», а пальці й зап’ястя прикрашають мінімалістичні лінії. Більш інтимні частини тіла акторка також прикрасила різними зображеннями. Водночас свою розкутість Ірина також підкреслює пірсингами.

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Шлюб із британцем: історія кохання пари та чому не квапляться ставати батьками

Особисте життя акторки також зазнавало важливих змін. До знайомства з нинішнім чоловіком у житті Ірини Сопонару були п’ятирічні стосунки з британським музикантом і діджеєм Джеймсом Трістаном.

Пара познайомилася під час відпочинку в Таїланді, а згодом намагалася будувати стосунки на відстані. Однак зрештою закохані розійшлися 2020 року: Джеймс хотів, аби акторка переїхала до Великої Британії, проте вона не була готова емігрувати.

Ірина Сопонару з Джеймсом Трістаном

Через рік після розриву з колишнім Сопонару почала зустрічатися з британцем Рісом. У травні 2023-го чоловік освідчився коханій, а вже наступного року пара офіційно одружилася в Києві.

Весілля було камерним — на святкування запросили близько 70 друзів і близьких. Сопонару обрала дві сукні, а замість квітів гостям запропонували зробити благодійні внески. Подружжя планує згодом відсвяткувати весілля і на батьківщині чоловіка, куди зараз час від часу навідується.

Ірина Сопонару з чоловіком Рісом / © instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару з чоловіком Рісом / © instagram.com/irinasoponaru

Ріс не лише пов’язав своє життя з українкою, а й залишився в Україні після початку повномасштабного вторгнення й зараз працює тут у медичній галузі. Сопонару також розповідала, що коханий за короткий термін вивчив українську мову та ділиться з іноземцями цікавинками про нашу країну.

Ірина Сопонару з чоловіком Рісом / © instagram.com/irinasoponaru

Попри шлюб, акторка не поспішає ставати мамою. Вона відверто говорить про те, що хоче дітей, однак повномасштабна війна змушує її замислюватися над тим, наскільки складно вагітніти, народжувати й доглядати за немовлям у нинішніх умовах.

«Ми просто не форсуємо події», — так акторка описала їхній із чоловіком підхід до планування сім’ї.

Ірина Сопонару з чоловіком Рісом / © instagram.com/irinasoponaru

Поки що подружжя жартома називає своїми дітьми двох котів — Мафіна та Кукі. Першого вони прихистили після початку повномасштабного вторгнення, врятувавши його з Маріуполя.

Майже десять років у «Кварталі 95»: чому Сопонару пішла з проєкту й чим займається зараз

У грудні 2025 року Ірина Сопонару залишила «Жіночий квартал», у якому виступала майже десять років. Для артистки це стало завершенням великого професійного етапу.

За її словами, таке рішення не було наслідком сварки з колегами чи конфлікту з командою. Сопонару просто відчула потребу в змінах і захотіла спробувати себе в інших творчих напрямах. Зокрема, їй хотілося більше зніматися в кіно.

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Після виходу з проєкту артистка почала активніше займатися стендапом і працювати над новими форматами. Вона також розповідала, що знімалася у фільмі, прем’єра якого запланована на грудень 2026 року.

За словами Сопонару, вона не шкодує про пройдений шлях і саме новий досвід допоміг їй знову відчути натхнення та задоволення від професії.

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Здійснення дитячої мрії і святкування заздалегідь: як Ірина Сопонару зустріла свої 40 і що подарував чоловік

Цього року Ірина Сопонору не стала чекати 22 жовтня і почала святкувати ювілей ще задовго до його настання. Так, ще у перших числах жовтня вона з подругами полетіла до Дюссельдорфу у Німеччині та провела час, як колись лише мріяла у свої 16 років.

Так, іменинниця напередодні дня народження відвідала концерт кумирів дитинства — поп-гурту Backstreet Boys. Це бажання допоміг здійснити чоловік акторки Ріс.

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

«Своє 40-річчя я почала святкувати ще 3 жовтня у Дюссельдорфі. Якби мені 16-річній сказали, що я колись потраплю на їхній концерт, я б відповіла: „Ви мене з кимось плутаєте“. Але життя цікава штука. І ось ти стоїш, співаєш знайомі до останнього слова пісні, поруч твої дівчата і тобі знову 16.

Напередодні свого дня народження хочу побажати кожному з вас, щоб ваші дитячі мрії збувалися. Навіть ті, про які ви вже трохи забули. Нехай життя ще знаходить, чим вас щасливо здивувати. І величезне дякую Рісу, що втілив моє бажання», — зворушливо написала зіркова іменинниця.

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Новини партнерів