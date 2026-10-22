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Ірині Сопонару — 40: звільнення з "Кварталу 95", збільшення грудей і шлюб з іноземцем
У день народження зірки пригадуємо, як змінювалася зовнішність Ірини Сопонару, її кар’єра й особисте життя. До того ж іменинниця вже показала свій подарунок від чоловіка-іноземця.
Українська акторка Ірина Сопонару 22 жовтня святкує день народження. Їй виповнилося 40 років.
Іменинниця не боїться експериментувати із зовнішністю, відверто говорити про особисте й починати життя з чистого аркуша. За лаштунками гумористичних шоу артистка переживала зміни, які стосувалися не лише кар’єри, а й сім’ї та власного сприйняття себе.
Нині в житті знаменитості — нові професійні плани, шлюб із британцем Рісом і роздуми про майбутнє батьківство. А за попередні роки публічності Сопонару встигла наважитися на мамопластику, стала однією з упізнаваних учасниць «Жіночого кварталу» й зрештою попрощалася з проєктом.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати найважливіші зміни в житті Ірини Сопонару та як із роками вона змінювалася — від сміливих рішень щодо зовнішності до особистих планів, які вона поки не поспішає втілювати.
Дитинство в Чернівцях: якою була майбутня зірка гумору
Ірина Сопонару народилася 22 жовтня 1986 року в Чернівцях. Вона зростала зі старшою сестрою в родині, яка не мала великих статків. Проте, як пригадувала акторка, для дитячого щастя їй вистачало звичайних речей. Ще в дитинстві Ірина мала почуття гумору, а згодом захопилася КВК, що зрештою визначило її професійний шлях.
У дитинстві також зародилася й любов Сопонару до тварин, яка згодом вплинула на її спосіб життя. Акторка часто бувала на кролячій фермі своєї тітки, де обожнювала пухнастиків. Коли подорослішала й замислилася, звідки береться м’ясо, почала поступово виключати його зі свого раціону: спочатку відмовилася від свинини та яловичини, потім — від птиці. Зрештою, Ірина повністю перейшла на вегетаріанство, якого дотримується вже близько 20 років.
Від Яринки до ефектної самодостатньої білявки: як змінювалася Сопонару на екрані
Широка аудиторія познайомилася з Іриною Сопонару завдяки гумористичним проєктам. Спочатку були виступи в КВК у яскравих образах, згодом — «Країна У» та «Ігри приколів». Та справжньою візитівкою акторки стала Яринка із серіалу «Одного разу під Полтавою».
На екрані Сопонару постала в образі безпосередньої сільської дівчини, чиї характерний говір, емоційність і кумедні ситуації зробили її однією з найупізнаваніших героїнь української комедії.
Утім, поза серіальним образом акторка поступово демонструвала інші грані себе. Якщо глядачі звикли бачити її в комедійних ролях, то на світських заходах і фотосесіях Сопонару дедалі частіше з’являлася в елегантних вбраннях, із виразним макіяжем і ретельно продуманими образами.
2018 року Сопонару приєдналася до «Жіночого кварталу», де змогла розкритися в новому форматі й поступово позбулася колишнього образу Яринки. А згодом артистка відкрито заговорила і про зміни, які стосувалися вже не сценічного образу, а її власного тіла.
Змінила ставлення до власної зовнішності: чому акторка збільшила груди
За роки публічності Ірина Сопонару неодноразово змінювала стиль, експериментувала з образами та поставала перед камерами в різних амплуа. Проте одна з кардинальних змін зовнішності сталася 2023 року, коли акторка зізналася, що зробила мамопластику.
Сопонару пояснила, що раніше їй подобалися жінки з андрогінною зовнішністю, невеликими грудьми та не надто вираженими формами. З часом її вподобання змінилися: їй почали подобатися інші силуети, тож вона вирішила здійснити власне бажання. Акторка наголосила, що операція була її особистим вибором, а не спробою відповідати чиїмось стандартам краси.
Також на тілі у Сопонару присутньо декілька татуювань. Одне з них на грудях у формі символу «руки Бога», а пальці й зап’ястя прикрашають мінімалістичні лінії. Більш інтимні частини тіла акторка також прикрасила різними зображеннями. Водночас свою розкутість Ірина також підкреслює пірсингами.
Шлюб із британцем: історія кохання пари та чому не квапляться ставати батьками
Особисте життя акторки також зазнавало важливих змін. До знайомства з нинішнім чоловіком у житті Ірини Сопонару були п’ятирічні стосунки з британським музикантом і діджеєм Джеймсом Трістаном.
Пара познайомилася під час відпочинку в Таїланді, а згодом намагалася будувати стосунки на відстані. Однак зрештою закохані розійшлися 2020 року: Джеймс хотів, аби акторка переїхала до Великої Британії, проте вона не була готова емігрувати.
Через рік після розриву з колишнім Сопонару почала зустрічатися з британцем Рісом. У травні 2023-го чоловік освідчився коханій, а вже наступного року пара офіційно одружилася в Києві.
Весілля було камерним — на святкування запросили близько 70 друзів і близьких. Сопонару обрала дві сукні, а замість квітів гостям запропонували зробити благодійні внески. Подружжя планує згодом відсвяткувати весілля і на батьківщині чоловіка, куди зараз час від часу навідується.
Ріс не лише пов’язав своє життя з українкою, а й залишився в Україні після початку повномасштабного вторгнення й зараз працює тут у медичній галузі. Сопонару також розповідала, що коханий за короткий термін вивчив українську мову та ділиться з іноземцями цікавинками про нашу країну.
Попри шлюб, акторка не поспішає ставати мамою. Вона відверто говорить про те, що хоче дітей, однак повномасштабна війна змушує її замислюватися над тим, наскільки складно вагітніти, народжувати й доглядати за немовлям у нинішніх умовах.
«Ми просто не форсуємо події», — так акторка описала їхній із чоловіком підхід до планування сім’ї.
Поки що подружжя жартома називає своїми дітьми двох котів — Мафіна та Кукі. Першого вони прихистили після початку повномасштабного вторгнення, врятувавши його з Маріуполя.
Майже десять років у «Кварталі 95»: чому Сопонару пішла з проєкту й чим займається зараз
У грудні 2025 року Ірина Сопонару залишила «Жіночий квартал», у якому виступала майже десять років. Для артистки це стало завершенням великого професійного етапу.
За її словами, таке рішення не було наслідком сварки з колегами чи конфлікту з командою. Сопонару просто відчула потребу в змінах і захотіла спробувати себе в інших творчих напрямах. Зокрема, їй хотілося більше зніматися в кіно.
Після виходу з проєкту артистка почала активніше займатися стендапом і працювати над новими форматами. Вона також розповідала, що знімалася у фільмі, прем’єра якого запланована на грудень 2026 року.
За словами Сопонару, вона не шкодує про пройдений шлях і саме новий досвід допоміг їй знову відчути натхнення та задоволення від професії.
Здійснення дитячої мрії і святкування заздалегідь: як Ірина Сопонару зустріла свої 40 і що подарував чоловік
Цього року Ірина Сопонору не стала чекати 22 жовтня і почала святкувати ювілей ще задовго до його настання. Так, ще у перших числах жовтня вона з подругами полетіла до Дюссельдорфу у Німеччині та провела час, як колись лише мріяла у свої 16 років.
Так, іменинниця напередодні дня народження відвідала концерт кумирів дитинства — поп-гурту Backstreet Boys. Це бажання допоміг здійснити чоловік акторки Ріс.
«Своє 40-річчя я почала святкувати ще 3 жовтня у Дюссельдорфі. Якби мені 16-річній сказали, що я колись потраплю на їхній концерт, я б відповіла: „Ви мене з кимось плутаєте“. Але життя цікава штука. І ось ти стоїш, співаєш знайомі до останнього слова пісні, поруч твої дівчата і тобі знову 16.
Напередодні свого дня народження хочу побажати кожному з вас, щоб ваші дитячі мрії збувалися. Навіть ті, про які ви вже трохи забули. Нехай життя ще знаходить, чим вас щасливо здивувати. І величезне дякую Рісу, що втілив моє бажання», — зворушливо написала зіркова іменинниця.