Гламур
7
2 хв

Іспанія після відмови від "Євробачення" заявила про намір усунути з конкурсу Україну та Ізраїль

Іспанія вимагає від оргкомітету «Євробачення» усунути з конкурсу Україну та Ізраїль через збройні конфлікти.

Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
"Євробачення"

«Євробачення» / © Getty Images

Іспанія оголосила про намір порушити питання недопуску до «Євробачення» держав, що перебувають у стані збройного конфлікту, а саме України та Ізраїлю. Гучна заява пролунала на іспанському суспільному мовнику RTVE у четверті роковини великої війни.

Про необхідність перегляду підходів заявив президент RTVE Хосе Пабло Лопес під час виступу в парламенті. За його словами, настав час для глибокої дискусії щодо реформування статуту Європейської мовної спілки EBU:

«Ми повинні раз і назавжди розпочати серйозну дискусію, яку, сподіваюся, ми зможемо провести в найближчі тижні, щодо реформи статуту Європейської мовної спілки (EBU) і заборони країнам, що перебувають у стані конфлікту, брати участь у наступному конкурсі „Євробачення“, — заявив очільник RTVE.

«Євробачення» / © eurovisionworld.com

Раніше Іспанія вже повідомила, що не братиме участі у «Євробаченні-2026», яке має минути у Відні, в Австрії. Водночас у мовнику запевняють, що підтримують сам формат конкурсу і виступають за його, як вони формулюють, «деполітизацію». Іспанія опинилася серед п’яти країн, які наприкінці 2025 року заявили про бойкот через допуск Ізраїлю до змагання на тлі війни в Секторі Гази, аналогічне рішення ухвалили також Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія.

Минулого року на «Євробаченні-2025» Іспанія мала невисокі результати — країна посіла 24 місце. Проте, уникнувши змагань у півфіналах як представниця «великої п’ятірки», вона автоматично опинилася у гранд-фіналі, хоча за підсумками голосування навряд чи змогла б подолати відбірковий етап.

Іспанія хоче дискваліфікувати Україну та Ізраїль / © Associated Press

Тоді мовник країни RTVE поставив під сумнів прозорість системи телеголосування після гранд-фіналу в Базель. У компанії заявили, що на розподіл голосів могли вплинути зовнішні чинники, зокрема воєнні конфлікти в Україні та Ізраїлі. Іспанська сторона звернулася до Європейської мовної спілки з вимогою надати детальну інформацію про результати голосування, зокрема уточнити, скільки саме голосів було подано громадянами Іспанії за кожну країну-учасницю.

Тоді на заяву RTVE публічно відповів український телеведучий і багаторічний коментатор «Євробачення» Тімур Мірошниченко. Він зауважив, що якщо Іспанія сприймає підтримку країн, які перебувають у стані війни, як «привілей», Україна може його «передати». Також він порадив учасникам зосередитися на якості номерів і підготовці до виступів, щоб підвищити свої шанси у підсумковій таблиці.

Нагадаємо, «Євробачення» цього року минатиме у Відні, Україну представлятиме співачка LELEKA з піснею «Ridnym», до речі, від Хорватії поїде гурт з майже ідентичною назвою.

7
