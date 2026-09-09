Історія кохання Блейк Лайвлі і Раяна Рельнольдса: роман із дружби, весілля зі скандалом і чутки про розлучення

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Associated Press

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Голлівудські акторки Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс вже 14 років живуть у щасливому шлюбі.

Однак їхня романтична історія починалась не з раптової іскри, а з дружби, яка переросла в кохання. Коли ж вони нарешті зробили крок на зустріч одне одному, то роман швидко переріс у серйозні стосунки, міцністю яких можна тільки позаздрити.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс почали зустрічатися, через що їхнє весілля обернулось скандалом, чому пліткували про розлучення пари та що між ними відбувається зараз.

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Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Associated Press

Знайомство на зніманнях фільму «Зелений ліхтар» і початок дружби

Доля звела парочку 2010 року. Закохані познайомились завдяки роботі. Вони були затверджені на головні ролі у фільмі «Зелений ліхтар», де грали коханців. Однак якщо ж на екранах між ними була пристрасть, то в реальному житті до цього було ще далеко. Річ у тім, що Блейк Лайвлі на той момент перебувала в стосунках з актором Пенном Беджлі. Раян Рейнольдс взагалі був одружений із зіркою Голлівуду Скарлетт Йоганссон.

Тож, між акторами спочатку зав’язалась лише просто дружба. Вони навіть із теплотою згадують той період. Багато сміху, взаємні підколи, спільні розваги, приємне спілкування на різні теми, і це все без романтичного підтексту чи прихованих мотивів. Однак через рік все кардинально змінилось.

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі / © Associated Press

Подвійне побачення, на якому між Раяном Рейнольдсом і Блейк Лайвлі спалахнули іскри, і початок таємного роману

Через рік після завершення знімань фільму «Зелений ліхтар» в особистому житті акторів відбулися зміни. Вони розійшлись із тодішніми партнерами та стали вільними. Натомість між Раяном Рейнольдсом та Блейк Лайвлі продовжувалось дружнє спілкування, і вони навіть намагались допомогти налагодити особисте життя одне одного.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Associated Press

Дійшло до того, що парочка вирушила на подвійне побачення. Щоправда, все сталося не так, як задумувалось. Між Раяном Рейнольдсом та Блейк Лайвлі відчувалась настільки потужна романтична хімія, що їхні партнери почувалися зайвими на тому побаченні.

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Переломний момент у стосунках акторів стався восени 2011 року. Їм обом потрібно було їхати до Бостона, і Рейнольдс запропонував вирушити разом. Саме під час мандрівки актор й зробив перший крок. Так дружба артистів переросла в роман, який вони спочатку приховували. Закохані влаштовували таємні побачення, тихі прогулянки безлюдними вулицями та вечері в ресторанах, де їх би не помітили папараці.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Associated Press

Освідчення вдома за вечерею та секрет обручки

Роман парочки розвивався настільки стрімко, що вже через декілька місяців Раян Рейнольдс зрозумів, що хоче повести під вінець Блейк Лайвлі. Тож, він освідчився коханій. Сталося це без зайвої помпезності, а просто вдома за романтичною вечерею.

І хоч освідчення було без голлівудського пафосу, однак Раян Рейнольд не забувся про особливість моменту. Він прикрасив кімнату квітами, гірляндами, запалив свічки. Посеред вечері зірка Голлівуду дістав обручку та запропонував акторці стати його дружиною. Здивована Блейк Лайвлі одразу ж відповіла згодою.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Associated Press

До речі, до вибору прикраси актор теж поставився відповідально. Відома ювелірка створила унікальну обручку з рідкісним рожевим діамантом овальної форми у світло-рожевому золоті. Блейк Лайвлі оцінила старання коханого і не приховує, що це найулюбленіша річ в її гардеробі.

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Весілля, яке через роки обернулось скандалом, та пропалена сукня Блейк Лайвлі

Парочка відгуляла таємне весілля 9 вересня 2012 року. Загалом, з акторами цей особливий день розділили лише найближчі та найрідніші. Саме весілля трималося в таємниці, а гості навіть підписували договір про нерозголошення.

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі / © Associated Press

До речі, на святі не минулось без факапів. Блейк Лайвлі пропалила величезну діру в своїй сукні. Сталося це через те, що акторка занадто близько підійшла до бенгальських вогнів. Звичайно ж, артистка засмутилась, але Раян Рейнольдс підібрав слова, які втішили дружину.

До речі, з роками акторам довелося перепрошувати через своє весілля. А все через вибір локації. Парочка святкувала на історичній плантації Бун Голл у місті Маунт-Плезант. Місце має сумнозвісну славу, оскільки там свого часу жорстоко експлуатували темношкірих рабів. Тож, 2020 року подружжя розкритикували за романтизацію плантації, де сталась трагедія. Врешті, актори перепросили та наголосили, що все життя шкодуватимуть про це.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Associated Press

Четверо дітей Блейк Лайвлі і Раяна Рейнольдса

За час шлюбу у подружжя народилось четверо дітей. Щоправда, зіркові батьки переймаються через приватність, тож намагаються зайвих раз їх не показувати. Актори виховують трьох донечок і одного сина. Первістка пари Джеймс народилась у грудні 2014 року. У вересні 2016-го з’явилась на світ друга донька Інез, а в жовтні 2019-го — третя Бетті. У лютому 2023-го у подружжя народився син Олін.

Раян Рейнольдс, Блейк Лайвлі та їхні діти / © Associated Press

Чутки про розлучення акторів та що насправді зараз відбувається в їхніх стосунках

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі вважаються однієї з найміцніших голлівудських пар. Однак і в цій ідилії знайшлося місце пліткам про тріщину. Сталося це на тлі судових розбірок Блейк Лайвлі з режисером Джастіном Бальдоні. Річ у тім, що репутація акторки похитнулась. Тим часом Раян Рейнольдс не підтримував дружину публічно, припинив з’являтися з нею на заходах. Окрім того, пара утримувалась від традиційних підколів одне одного в Мережі. Користувачі інтерпретували це як серйозну кризу в шлюбі.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Associated Press

Однак подружжя довело, що ці плітки безпідставні. Коли судові перипетії Блейк Лайвлі закінчились, Раян Рейнольдс публічно підтримав дружину. Також парочка знову з’являється разом на публіці і повернулась до звичного їм гумору.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Associated Press

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