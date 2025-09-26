Історія кохання Євгена Кошового: роман після ультиматуму, весілля з боргом Зеленському й кризи

Євген Кошовий з родиною

Актор, комік та художній керівник "Кварталу 95" Євген Кошовий та його дружина Ксенія разом уже близько 20 років.

Пара пройшла шлях від першого знайомства у нічному клубі до гучного весілля з датою 07.07.2007, виховання двох доньок та подолання серйозних криз. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про особисте життя Євгена Кошового, які випробування він пройшов з дружиною та як вони зуміли зберегти родину.

Зустріч у нічному клубі та початок роману

Євген і Ксенія познайомилися у столичному клубі: вона — танцівниця балету Олени Коляденко, він — уже відомий комік "Кварталу". Та попри це, їхня перша зустріч була напрочуд типовою. Ксенія не сприйняла Кошового як майбутнього чоловіка, а він, закохавшись із першого погляду, навіть не наважився заговорити.

Наступного ранку Кошовий знайшов номер Ксенії, але написав лише через три місяці. Актор привітав майбутню дружину з Новим роком. Лише після цього пара почала поступово спілкуватися, здебільшого через СМС. Терпляча Ксенія поставила ультиматум: або живе спілкування, або кінець історії. Тоді Євген з’явився на її виступ із величезним букетом квітів, хоч і навмисно спізнився через хвилювання.

Дружина Євгена Кошового на архівному фото

Після всього пара цілу ніч провела з розмовами й тоді Ксенія зрозуміла, що перед нею — майбутній чоловік. А от Кошовий жартома згадує: для нього це було кохання з першого погляду, а для неї — "просто лисий із Кварталу, якого вона знала".

Закохані почали зустрічатися, а через півтора місяці з'їхалися. Спільний побут був доволі скромним. Пара винаймала квартиру разом із колегами по "Кварталу". Але вже тоді Євген не шкодував зусиль, щоб вразити Ксенію й усе це зробило свою справу.

"Я був дрищ, по-перше. А по-друге — я не шкодував ані грошей, ані зусиль, нічого... Робив різні дорогі подарунки. Ми ходили по ресторанах", — пригадував шоумен.

Освідчення Кошового в таксі й весілля з боргом перед Зеленськими

Євген Кошовий зізнавався, що освідчився своїй майбутній дружині у досить несподіваний спосіб. За його словами, це сталося під час поїздки на таксі, коли вони з Ксенією були напідпитку й цілувалися на задньому сидінні. Він додає, що для обох це не стало сюрпризом, адже їхні стосунки впевнено йшли до серйозного кроку.

"Я досить швидкий хлопець. Познайомилися ми наприкінці жовтня, а вже через чотири місяці я вимовив: "Давай одружимося". А Ксюша одразу відповіла: "А давай", — пригадує артист.

Євген Кошовий з дружиною

Євген Кошовий з дружиною

Євген Кошовий з дружиною та родиною

Через два роки стосунків 2007 року пара офіційно одружилася, обравши символічну дату — 07.07.2007. На весіллі були присутні 150 гостей, а на банкет гроші довелося позичати у друзів, зокрема у Володимира та Олени Зеленських. Кошові віддали борг, утім не одразу, адже тоді вони ще не мали величезних гонорарів. До того ж в той момент вони вже очікували на первістка — донечку Варвару.

Після 10 років шлюбу Євген та його дружина Ксенія обвінчалися. Ювілей подружнього життя пара відсвяткувала влітку 2017 року. Тоді ж закохані знову обмінялися обітницями, але вже не в Україні, а в Чорногорії на березі Адріатичного моря.

Євген Кошовий з дружиною під час вінчання

Кризи у шлюбі та думки про розлучення

Попри міцні стосунки, пара не приховує, що у їхньому житті були кризові моменти. Найсерйозніша сварка сталася, коли вони будували дім для мами Ксенії. Виконроб зник із грошима, а сама жінка тоді була вагітна другою донькою й емоційно зірвалася. Подружжя зізнається, що думки про розлучення виникали двічі, але до РАЦСу вони так і не дійшли.

"Бували моменти, коли я зривалася через вагітність і нерви. Але ми завжди знаходили вихід, бо наші почуття сильніші", — розповідала Ксенія.

Євген Кошовий з родиною

Водночас серйозних конфліктів між закоханими не було. Євген переконаний, що їхня любов здатна витримати будь-які негаразди, і навіть під час повномасштабної війни вони не стали частіше сваритися. Комік визнає, що іноді може різко відповісти чи нагрубити коханій, проте це трапляється нечасто і він завжди шкодує про такі моменти.

"Буває, встаєш не з тієї ноги. Зриваєшся на Ксюші, а потім думаєш "нащо?". Не кожен день, але бувають такі моменти. Я за це каюсь…" — говорив свого часу Кошовий.

Подружжя говорить, що віднаходить баланс у моментах наодинці, коли вони зостаються разом без новин і побутових клопотів: "Ми розмовляємо одне з одним, коли вдома, за бокалом хорошого вина чи коктейлю, тоді знаходяться спільні теми".

Євген Кошовий з дружиною / © instagram.com/yalta_k

Євген і Ксенія Кошові зараз

Нині Євген і Ксенія — одна з найміцніших пар шоубізнесу. Обраниця шоумена вже давно полишила сцену та кар’єру танцівниці, натомість розвиває власний бізнес — магазин одягу. Разом подружжя виховує двох доньок — 17-річну Варвару та 11-річну Серафіму. Актор жартує, що став "підкаблучником", адже в його родині надто багато жінок, і він не може їх не балувати.

Водночас подружжя не приховує й побутових моментів. Їхні щомісячні витрати сягають щонайменше 5 тисяч доларів, адже окрім виховання дітей, вони допомагають матерям і мають фінансові зобов’язання — кредити на квартиру та авто.

Євген Кошовий з родиною / © Пресслужба студії "Квартал 95"

До слова, нещодавно закохані також ділилися своїм баченням вірності. Ксенія вважає, що разова помилка ще може бути пробачена, якщо це не перетворюється на систему. Євген натомість категоричний: "Ні. Ти бачив, яка вона красива?".

Попри 20 років разом, подружжя досі відчуває одне одного по-особливому. Кошовий зізнається: "Ми читаємо одне одного як книжку. І причому затримуємося на деяких сторінках по кілька разів".