Історія кохання Дмитра Комарова з дружиною: освідчення просто в небі, таємне весілля і майбутні діти

Пара тримає особисте життя в таємниці, однак все ж таки деякі подробиці вдалося дізнатися.
Телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров ретельно приховував своє особисте життя.
Тож, коли шоумен оголосив, що одружився, це стало справжньою несподіванкою. Обраницею Дмитра Комарова стала молодша за нього на 14 років модель та ведуча Олександра Кучеренко.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як зароджувався роман пари, як ведучий освідчився коханій, яким було їхнє весілля та в яких стосунках вони перебувають зараз.
Як Дмитро Комаров познайомився зі своєю майбутньою дружиною та як зародилися їхні стосунки
Пара познайомилася доволі випадково. Це сталося 2016 року. Олександра Кучеренко стала учасницею конкурсу краси "Міс Україна-2016", а Дмитро Комаров був одним із суддів. Щоправда, доленосна зустріч могла б і не відбутися. Модель сумнівалася, чи варто їй брати участь у конкурсі, а ведучий взагалі відмовлявся від суддівства. Утім, доля таки звела майбутнє подружжя.
Стосунки Комарова та Кучеренко зародилися після конкурсу. Як розповідав ведучий у програмі "Світське життя", він запросив Олександру до свого офісу, де вони чотири години розмовляли на різні теми. Тоді ж між ними промайнула іскра.
Свій роман пара ретельно приховувала. Ба більше, коли їх поставили танцювати разом на проєкті "Танці з зірками", закохані робили все можливе, аби про їхні стосунки взагалі ніхто не дізнався, і їм це вдалося.
"Ми так боялися, що хтось десь подумає і запідозрить. У нас була фобія. Ми хотіли, щоб ніхто нічого не знав. Якщо чесно, ми через "Танці" ледь не розбіглися. "Танці" була ідеальна перевірка. Після "Танців", якщо ми не розсварилися, ми будемо жити разом до 90 років і помремо в один день", - ділився Комаров.
Незвичайне освідчення просто в небі
Дмитро Комаров вирішив довго не тягнути, тож покликав обраницю заміж лише через два роки після початку стосунків. Ведучий виявився не з тих, хто просто в ресторані стане на одне коліно та дістане обручку. Для Олександри шоумен приготував екстремальне побачення. Дмитро Комаров попросив свого друга-пілота влаштувати їм прогулянку вертольотом довкола Києва. Олександра ж взагалі не підозрювала, що на неї чекає.
"Знаючи мене, зрозуміло, що освідчитися в ресторані при свічках - не мій стиль. Треба екстремальніше. У мене багато товаришів-пілотів, для яких не проблема по дружбі влаштувати політ хоч на реактивному літаку з вищим пілотажем. Тому я вирішив, що освідчення коханій зроблю в прямому сенсі слова - на висоті", - ділився шоумен.
Олександра ж взагалі нічого не підозрювала. Вона милувалася видами на Київ, а коли думала, що політ вже завершено, то на неї чекала справжня несподіванка. Комаров дістав обручку і запитально поглянув на обраницю. Дівчина відповіла згодою.
"Шум двигуна. Розмовляти неможливо. Я без слів дістаю з кишені кільце і показую Саші, поглядом запитавши - так?" – пригадав шоумен.
Вінчання Дмитра Комарова з молодою дружиною та таємне весілля
Закохані тримали стосунки в таємниці, а весілля тим більше ретельно приховували. Парочка офіційно стала чоловіком та дружиною 2019 року. Спочатку вони уклали шлюб в одному з РАЦСів Києва.
Згодом подружжя повінчалося. Для особливої події вони обрали один із православних храмів в Єрусалимі. До речі, до столиці Ізраїлю пара навіть летіла одним літаком, але обрала окремі місця. Це все робилося задля того, аби приховати стосунки.
Саме весілля Комаров та Кучеренко теж тримали в таємниці. На святі були присутні лише найближчі рідні пари, а це лише 11 гостей.
Після весілля закохані вирушили у медовий місяць. Подружжя відсвяткувало свій новий статус на Мальдівах.
У яких стосунках Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко перебувають зараз і чи планують вони стати батьками
З початком повномасштабної війни подружжя стало не частим гостем у соцмережах. Про свої стосунки закохані теж взагалі нічого не розповідають. Зокрема, як раніше вони тримали особисте життя в секреті, так і далі продовжують це робити.
Також Олександра та Дмитро не квапляться ставати батьками. Принаймні, вони про це взагалі нічого не розповідають. Щоправда, під час знімань проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" ведучий завітав до мольфарки Марії, яка живе на заході України. Жінка нагадала, що у Комарова та Кучеренко будуть два хлопчики.
Згодом ведучий завітав у гості ще до однієї мольфарки Калини. Жінка, використовуючи інший ритуал, теж нагадала ведучому та його дружині дві дитини – це будуть сини.
Читайте також: