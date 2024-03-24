Історія кохання Дмитра Комарова з дружиною: освідчення просто в небі, таємне весілля і майбутні діти

Пара тримає особисте життя в таємниці, однак все ж таки деякі подробиці вдалося дізнатися.

Телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров ретельно приховував своє особисте життя.

Тож, коли шоумен оголосив, що одружився, це стало справжньою несподіванкою. Обраницею Дмитра Комарова стала молодша за нього на 14 років модель та ведуча Олександра Кучеренко.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як зароджувався роман пари, як ведучий освідчився коханій, яким було їхнє весілля та в яких стосунках вони перебувають зараз.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/komarovmir

Як Дмитро Комаров познайомився зі своєю майбутньою дружиною та як зародилися їхні стосунки

Пара познайомилася доволі випадково. Це сталося 2016 року. Олександра Кучеренко стала учасницею конкурсу краси "Міс Україна-2016", а Дмитро Комаров був одним із суддів. Щоправда, доленосна зустріч могла б і не відбутися. Модель сумнівалася, чи варто їй брати участь у конкурсі, а ведучий взагалі відмовлявся від суддівства. Утім, доля таки звела майбутнє подружжя.

Дмитро Комаров з дружиною / Фото: instagram.com/aakucherenko

Стосунки Комарова та Кучеренко зародилися після конкурсу. Як розповідав ведучий у програмі "Світське життя", він запросив Олександру до свого офісу, де вони чотири години розмовляли на різні теми. Тоді ж між ними промайнула іскра.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Свій роман пара ретельно приховувала. Ба більше, коли їх поставили танцювати разом на проєкті "Танці з зірками", закохані робили все можливе, аби про їхні стосунки взагалі ніхто не дізнався, і їм це вдалося.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: прес-служба каналу "1+1"

"Ми так боялися, що хтось десь подумає і запідозрить. У нас була фобія. Ми хотіли, щоб ніхто нічого не знав. Якщо чесно, ми через "Танці" ледь не розбіглися. "Танці" була ідеальна перевірка. Після "Танців", якщо ми не розсварилися, ми будемо жити разом до 90 років і помремо в один день", - ділився Комаров.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: прес-служба каналу "1+1"

Незвичайне освідчення просто в небі

Дмитро Комаров вирішив довго не тягнути, тож покликав обраницю заміж лише через два роки після початку стосунків. Ведучий виявився не з тих, хто просто в ресторані стане на одне коліно та дістане обручку. Для Олександри шоумен приготував екстремальне побачення. Дмитро Комаров попросив свого друга-пілота влаштувати їм прогулянку вертольотом довкола Києва. Олександра ж взагалі не підозрювала, що на неї чекає.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/komarovmir

"Знаючи мене, зрозуміло, що освідчитися в ресторані при свічках - не мій стиль. Треба екстремальніше. У мене багато товаришів-пілотів, для яких не проблема по дружбі влаштувати політ хоч на реактивному літаку з вищим пілотажем. Тому я вирішив, що освідчення коханій зроблю в прямому сенсі слова - на висоті", - ділився шоумен.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/komarovmir

Олександра ж взагалі нічого не підозрювала. Вона милувалася видами на Київ, а коли думала, що політ вже завершено, то на неї чекала справжня несподіванка. Комаров дістав обручку і запитально поглянув на обраницю. Дівчина відповіла згодою.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/komarovmir

"Шум двигуна. Розмовляти неможливо. Я без слів дістаю з кишені кільце і показую Саші, поглядом запитавши - так?" – пригадав шоумен.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Вінчання Дмитра Комарова з молодою дружиною та таємне весілля

Закохані тримали стосунки в таємниці, а весілля тим більше ретельно приховували. Парочка офіційно стала чоловіком та дружиною 2019 року. Спочатку вони уклали шлюб в одному з РАЦСів Києва.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Згодом подружжя повінчалося. Для особливої події вони обрали один із православних храмів в Єрусалимі. До речі, до столиці Ізраїлю пара навіть летіла одним літаком, але обрала окремі місця. Це все робилося задля того, аби приховати стосунки.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: Світське життя

Саме весілля Комаров та Кучеренко теж тримали в таємниці. На святі були присутні лише найближчі рідні пари, а це лише 11 гостей.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: Світське життя

Після весілля закохані вирушили у медовий місяць. Подружжя відсвяткувало свій новий статус на Мальдівах.

Дмитро Комаров з дружиною / Фото: instagram.com/aakucherenko

У яких стосунках Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко перебувають зараз і чи планують вони стати батьками

З початком повномасштабної війни подружжя стало не частим гостем у соцмережах. Про свої стосунки закохані теж взагалі нічого не розповідають. Зокрема, як раніше вони тримали особисте життя в секреті, так і далі продовжують це робити.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/komarovmir

Також Олександра та Дмитро не квапляться ставати батьками. Принаймні, вони про це взагалі нічого не розповідають. Щоправда, під час знімань проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" ведучий завітав до мольфарки Марії, яка живе на заході України. Жінка нагадала, що у Комарова та Кучеренко будуть два хлопчики.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Згодом ведучий завітав у гості ще до однієї мольфарки Калини. Жінка, використовуючи інший ритуал, теж нагадала ведучому та його дружині дві дитини – це будуть сини.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

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