Історія кохання Лілії Ребрик і Андрія Дикого: відбила чоловіка в іншої і через пів року зіграла весілля

Між закоханими не одразу спалахнула іскра, тож це не було коханням з першого погляду.

Українська телеведуча Лілія Ребрик та її чоловік, танцівник Андрій Дикий, прожили у шлюбі вже майже 12 років.

Знаменитості вважаються однією з найміцніших пар в українському шоубізнесі. Вони живуть в злагоді та гармонії, виховують двох доньок та чекають на народження третьої дитини.

Однак роман Лілії та Андрія починався доволі несподівано. На момент знайомства обоє вони перебували у стосунках, коли ж Дикий закохався, то Ребрик хотіла лише приятелювати.

Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як починався їхній роман, чому для Лілії це не було коханням з першого погляду та як танцівник пішов від дружини заради стосунків з ведучою.

Як пара познайомилася: Ребрик хотіла лише дружби, а Дикий закохався

Вперше пара познайомилася на турнірі з бальних танців, де Ребрик була ведучою, а Дикий – учасником. Однак по-справжньому доля звела Лілію та Андрія 2011 року на проєкті "Танці з зірками". Ведуча брала участь у шоу як зіркова гостя, а Дикий був професійним танцівником. Лілія згадувала, що Андрій їй здався симпатичним, однак вона не закохувалася в нього з першого погляду.

Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Я подивилася на нього і... Ні, не закохалася з першого погляду і не зомліла від його неземної краси, хоча він і здався мені дуже симпатичним", - жартувала знаменитість.

Лілія Ребрик і Андрій Дикий

Тим не менш, хоч Лілія і не закохалася в танцівника з першого погляду, але на паркеті хотіла танцювали лише з ним. Ведуча навіть просила продюсерів шоу, щоб її не ставили ні з ким іншим в пару. Як говорила знаменитість, вона хотіла перемогти і була впевнена, що саме з Андрієм їй це вдасться. Окрім того, ведуча віджартовувалася, що їй гарно звучать їхні прізвища – Дикий і Ребрик.

Лілія Ребрик з чоловіком

"Після проб з різними партнерами (Дикий був серед них), я прийшла до керівництва й сказала , що хочу танцювати з Диким. На що мені кажуть: "Ти що, закохалася?". Я кажу: "Дуже смішно!". Видно, вони ще тоді щось знали... А ми пручалися. Мені ще дуже подобалося поєднання прізвищ "на паркеті Дикий Ребрик". Обидва спортсмени. Обидва знаємо, що таке перемога. Обидва вміємо працювати. Обидва вміємо йти до своєї мети", - ділилася ведуча.

Лілія Ребрик і Андрій Дикий

На паркеті їм приписували роман. Сама ж Ребрик говорила, що вони з Диким дуже добре приятелюють. Ведуча переконувала танцівника, що справжня дружба між чоловіком та жінкою існує. На що Дикий ще тоді дав Ребрик зрозуміти, як насправді до неї ставиться.

"Це ти з ними дружиш, а вони з тобою – ні. Я ось не збираюся з тобою дружити", - говорив танцівник ведучій.

Початок стосунків пари та як вони заради одне одного пішли від колишніх партнерів

Роман Лілії та Андрію почали приписувати ще тоді, коли вони були учасниками "Танців з зірками". Щоправда, самі ж стосунки закоханих почалися одразу після проєкту.

Через тиждень після фіналу "Танців з зірками", Ребрик запросили стати ведучою фестивалю. Оскільки нещодавно відгримів танцювальний проєкт, де вона посіла друге місце, їй запропонували станцювати з Диким. Перед поїздкою на фестиваль Андрій та Лілія зустрілися в одному з ресторанів, після вечері в якому й почалися їхні стосунки.

Лілія Ребрик і Андрій Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Щоправда, і ведуча, і танцівник на той момент перебували у стосунках. Лілія мала бойфренда, а Андрій був одружений із танцівницею Іриною. Заради одне одного пара пішла від попередніх партнерів.

Лілія Ребрик і Андрій Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Як зізнавалась сама Ребрик, вона не вважає, що хтось із них розлучник. Лілія говорила, що вони дорослі люди та зробили свій вибір.

"Я не відчувала себе розлучницею, тому що у чоловіка є свої очі. Ми всі робимо свідомі кроки. Нам не 16 років. Не було ніякого сенсу когось відбивати. Це життя. Я знаю, що просто зустрілися дві половинки", - розповідала Ребрик в інтерв'ю "Зірковому шляху".

Лілія Ребрик і Андрій Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Гучне весілля Лілії Ребрик та Андрія Дикого

Пара довго не затягувала з тим, щоб офіційно стати чоловіком та дружиною. Вже влітку 2011 року Дикий освідчився Ребрик, у листопаді вони подали документи до РАЦСу. Закохані одружилися 23 грудня 2011 року.

Лілія Ребрик і Андрій Дикий

"Наш розпис - це не спонтанне рішення. Андрій зробив освідчився ще влітку. Заяву до РАЦСу ми подали 7 листопада, чесно чекали на свою чергу", - поділилася ведуча.

Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Весілля Дикий та Ребрик не планували робити гучним. Щоправда, їхні друзі влаштували їм сюрприз. Вони запросили до РАЦСу гостей, серед яких були і журналісти. Врешті, про весілля ведучої та танцівника дізналася вся країна.

Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Ми спочатку не планували робити весілля, хотіли просто розписатися, але коли зайшли до РАЦСу, здивувалися кількості присутніх гостей і камері. Виявилось, що це мої подружки зробили нам з Андрієм сюрприз, саме вони продумали ритуали з рушником, шампанським і голубами. Звичайно, нам було приємно", - пригадувала знаменитість.

Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Діти Лілії Ребрик та Андрія Дикого

Закохані вже понад 10 років живуть у щасливому шлюбі та вважаються однією з найміцніших пар в українському шоубізнесі.

Лілія Ребрик із чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Подружжя виховує двох донькою та чекає на поповнення в родині. Старшу доньку Діану Лілія Ребрик народила 30 серпня 2012 року. Нині дівчинці 11 років.

Лілія Ребрик з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Через п'ять років після народження первістка ведуча знову стала мамою. 30 квітня 2018 року у подружжя народилася друга донька, яку вони назвали Поліною. Нині дівчинці 5 років.

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Знову через п'ять років після народження другої дитини знаменитість оголосила про третю вагітність. Андрій Дикий та Лілія Ребрик чекають на народження дівчинки.

Вагітна Лілія Ребрик розкрила стать третьої дитини

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