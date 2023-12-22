Історія кохання Мозгової та Аксельрода: різниця у віці, осуд рідних і звинувачення у нещирості

Пропонуємо подивитися, як починалися стосунки подружжя та через які випробування їм довелося пройти.

Українська продюсерка Олена Мозгова та співак Девід Аксельрод вже вісім років живуть у щасливому шлюбі.

Однак на початку стосунків парі довелося подолати разом чимало негараздів. Майже все оточення закоханих було проти їхніх стосунків, адже між виконавцем та продюсеркою різниця у віці дев'ять років. Ба більше, навіть рідні знаменитостей були категорично налаштовані.

Закохані довірилися своєму серцю та пішли проти всіх. Нині вони живуть вже вісім років в офіційному шлюбі та виховують спільну донечку.

Олена Мозгова, Девід Аксельрод та їхня донька / Фото: instagram.com/david__axelrod

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися історію кохання Олени Мозгової та Девіда Аксельрода: як пара познайомилася і почала зустрічатися, чому оточення не вірило в щирість їхніх почуттів, як закохані зіграли весілля та наважилися на народження дитини.

Як Олена Мозгова і Девід Аксельрод познайомилися та почали зустрічатися

Пара познайомилася далекого 2005 року. Однак, між ними не виникало кохання з першого погляду. Ба більше, Олені спочатку здалося, що Аксельрод – нахабний артист.

"Просто виконавець виявився крім того, що талановитим, дуже самовпевненим юнаком, якщо не сказати нахабним. Проходячи повз мене, він примудрився ущипнути мене за сідниці. Я була шокована", - пригадувала в інтерв'ю Viva! продюсерка.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод 16 років тому / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Взаємна симпатія та інтерес між парою були. Чим більше продюсерка та співак спілкувалися, тим краще дізнавалися одне одного. Врешті, між ними виникли взаємні почуття і закохані почали зустрічатися. Щоправда, їм довелося чимало чого пройти на шляху до свого щастя.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / Фото: instagram.com/mozgovaolena

"Між нами не було кохання з першого погляду, як у кіно: він обернувся – обернулася вона. Іскра проскакувала, був взаємний інтерес, що більше ми впізнавали одне одного, що більше часу проводили разом, то більше відчували взаємне тяжіння. Ми розходилися, сходилися, але це взаємне тяжіння нікуди не зникало", - говорила Олена Мозгова в інтерв'ю Viva!

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Чому батьки та друзі Олени Мозгової та Девіда Аксельрода були проти їхніх стосунків

Виявилося, друзі та рідні Олени були проти їхніх стосунків через чималу різницю у віці. Річ у тім, що Мозгова старша за Аксельрода на дев'ять років. Оточення пари вважало, що юний співак просто використовує продюсерку. Закохані тоді не витримували тиску та розходилися.

"Тато, як і купа моїх друзів у той час, не були в захваті від нього і не вірили у щирість його почуттів. Саме це стало причиною того, що я просто не витримала тиску зі всіх боків і пішла…", - зізнавалась Олена Мозгова.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Та, не лише оточення продюсерки було проти їхніх стосунків. Виявилося, що мама Девіда теж негативно відреагувала на романтичні взаємини пари, мовляв, Олена занадто доросла для її сина.

Закохані намагалися не зважати на критику через вік. Мозгова говорила, що жодної різниці взагалі не відчуває.

"Жодної різниці у віці я не відчуваю, тому що він від природи дуже мудрий і розумний хлопець. Розум - це така річ, яку неможливо придбати. Людина народжується або розумною, або дурною", - зазначила продюсерка в інтерв'ю "Світському життю".

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Весілля пари та народження спільної доньки

Закохані зіграли весілля у січні 2015 року. Пара відмовилася від гучних святкувань. Натомість вони скромно розписалися в РАЦСі.

"Було сніжно і прохолодно, вона тримала простий букет білих тюльпанів, а я тримав її, було дуже слизько. В животику Соля буцкала ніжками і ніби казала: "Агов, я тут! Я з вами! Незабаром зустрінемось!". Ми попросили без Мендельсона і урочистих промов, але від традиційного поцілунку після підписів не відмовились", - пригадував їхнє весілля Аксельрод.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / Фото: instagram.com/david__axelrod

На весіллі Олена Мозгова вже була вагітною. Вона чекала на народження їхньої спільної доньки Соломії. Пара ретельно приховувала вагітність та не квапилася про це розповідати.

"У мене був маленький акуратний животик. Я нікому нічого не казала. Навіть моя мама дізналася про те, що я чекаю на дитину, коли я була вже на шостому місяці", - ділилася продюсерка в інтерв'ю Viva!

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Олена Мозгова 26 лютого народила донечку. Продюсерці на момент пологів був 41 рік.

Олена Мозгова з донькою / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Як зараз живуть Девід Аксельрод та Олена Мозгова

Хоч пару критикували на початку стосунків, однак вони вже вісім років живуть у щасливому шлюбі та разом виховують спільну донечку Соломію.

Олена Мозгова, Девід Аксельрод та їхня донька / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Закохані не висвітлюють свої стосунки на публіку. Тим не менш, вони завжди вітають одне одного з важливими святами, діляться романтичними спогадами та світлинами.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / Фото: facebook.com/olenamozgova1

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